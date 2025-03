Con un récord de 5,000 personas inscritas, Claro Dominicana celebró la edición 29 de su tradicional Medio Maratón, un evento familiar que reunió a corredores experimentados y aficionados, para correr o caminar distancias de 5, 10 y 21 kilómetros.



Por segunda ocasión, se incluyó la categoría de 5 kilómetros en sillas de ruedas, en la que participaron 15 personas. Jilberto Santana, con un tiempo de 1:05:20 y Soranyi Rodríguez con 1:16:11, lograron el primer lugar overall en la distancia de 21 kilómetros, en las categorías masculino y femenino respectivamente.



Con esta competencia que se ha convertido en la más grande de República Dominicana, Claro reafirma su compromiso con el bienestar de la sociedad dominicana, la inclusión y el sano entretenimiento.



Sahira Sahdalá, gerente de promociones y patrocinios de Claro, expresó la satisfacción que sienten por el impacto positivo que esta celebración deportiva tiene en el país y por la masiva aceptación del público.

“Nos llena de emoción ver el entusiasmo de las familias y participantes que tuvieron la oportunidad de ser parte de esta experiencia inclusiva, llena de entretenimiento y pasión, que nueva vez superó las expectativas de todos”.



Este año, World Athletics en coordinación con la Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), quienes han certificado más de 500 carreras en América Latina, realizaron la medición y certificación de los circuitos de 10 y 21 kilómetros, lo que garantizó estrictos estándares de calidad y precisión en el trazado de las distancias, haciendo que la carrera fuera más atractiva para los corredores de alto rendimiento y aficionados.



Desde las 5:00 a.m. del pasado domingo los participantes se dieron cita en la línea de salida, en la emblemática Puerta de Las Atarazanas de la Zona Colonial, saliendo en un circuito por el Malecón a lo largo de la avenida George Washington.