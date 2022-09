Expresa que Marileidy, Cofil, Féliz y Ogando han tomado el control del atletismo en la República Dominicana

Jamaica ha sido considerada cuna de los atletas más veloces del planea como Usain Bolt, Shelly-Ann Fraser Pryce y Asafa Powell, entre otros grandes. Para Félix Sánchez, República Dominicana no está lejos de competir con los representantes actuales de esa nación.



El doble medallista olímpico sostiene que dada la calidad de atletas que viene emergiendo en el atletismo, el país pudiera superar en calidad a Jamaica. Y para el laureado doble medallista olímpico, lo demostrado en competencias internacionales en los últimos años es la mejor evidencia.



“Estamos muy cerca de esa realidad”, indicó Sánchez durante su participación en el “Desayuno de elCaribe-CDN” junto a su esposa María Dimitrova. “Después del 2026, el atletismo va a cambiar muchísimo por el boom de atletas que tenemos. No dudo que de aquí al 2028, año en que se van a celebrar los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, vamos a estar, sino ahí de tú a tú con Jamaica, por encima de ellos”, agregó.



Citó los casos de Marileidy Paulino, Fiordaliza Cofil, Alexander Ogando, Lidio Andrés Féliz, entre otros, quienes han tomado el control del atletismo dominicano. Y así lo han evidenciado en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, donde Paulino conquistó la medalla de plata en los 400 metros planos y el relevo mixto 4×400 también se alzó con la presea de color gris en esta importante cita.



De igual modo están los campeonatos mundiales y la Liga Diamante donde los integrantes de la selección nacional han estado presentes en el pódium en más de una ocasión, como Marileidy, quien ha logrado tres primeros lugares en igual cantidad de carreras en la Liga Diamante.



“Ese es un grupo que ha tomado el bastón. Primero fui yo, después Luguelin. Ese es un grupito como de seis u ocho y en par de años habrá 12 o más que van a tener un enfoque que llamarán la atención y también traerá otro boom y que atraerá a que otros jóvenes también se inclinen por el atletismo y es ahí donde vamos a ver los frutos en este deporte”, señaló.



El ganador de oro en Atenas 2004 y Londres 2012 resaltó la camada de atletas que vienen emergiendo en este deporte proveniente de diferentes provincias del país.



“Aquí hay hambre por el atletismo y si tenemos buenas instalaciones y buenos entrenadores no habrá un límite en el techo para eso. La calidad de atletas que hay en el país es grande y eso lo pongo de manifiesto con mi escuela donde es mucho el talento que tengo en mis manos”, expresó.



Buenos en otros deportes



Durante su comparecencia en el “Desayuno de elCaribe-CDN”, Félix y su esposa, la también atleta, pero de karate, María Dimitrova, pasaron balance al acontecer deportivo nacional. “Así como hemos sido buenos en béisbol, baloncesto, boxeo, taekwondo y voleibol, también lo seremos en el atletismo. En el atletismo hay algo bueno para todo el mundo, aunque estemos enfocados solamente en velocidad y vallas”, puntualizó.



Sánchez sostuvo, que a su llegada al país (en 1999), el posicionamiento de República Dominicana en el atletismo se encontraba “bastante lejos”, pero que con el pasar de los años, ha ido cambiando.



“Pienso que pronto seremos una potencia al igual que Jamaica, Bahamas, Trinidad & Tobago. Y no lo digo por mí, sino por los hechos, por los atletas que están ahora y quienes motivarán a otros a integrarse a este deporte. Estamos avanzando”, dijo.



Puso como ejemplos el avance de la tecnología y el aporte económico que la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (FDAA) percibe a través del Ministerio de Deportes (Miderec), así como del programa Creando Sueños Olímpicos (Creso).



“El mundo se está poniendo chiquito. La información, los entrenamientos, la tecnología en las diferentes prácticas se está utilizando. Ya los atletas no tienen que durar dos años estudiando en Alemania, Rusia o Cuba cuando pueden hacerlo vía el internet. También estamos en una época donde el aporte económico ha mejorado bastante y todo eso ha ayudado en la preparación de nuestros atletas, quienes han podido competir frente a los mejores exponentes del mundo. La era de practicar en el patio se acabó”, sostuvo.



En la actualidad, Félix Sánchez es uno de tres entrenadores que dirigen a los integrantes de la selección nacional de atletismo. En la actualidad es el responsable de la preparación en competencias internacionales y locales de Alexander Ogando, nativo de San Juan de la Maguana, y Lidio Andrés Féliz, de Barahona.



En tanto José Ludwig Rubio tienen a su cargo a Fiordaliza Cofil, de Guaymate, La Romana, y el cubado Yaseen Pérez a Marileidy Paulino, de Don Gregorio de Nizao.



“En el grupo que tengo hay más Alexander. Hay dos o tres con ese nivel de él. Espero que no duren tanto en destacarse también. Hay mucho nivel en ellos”, manifestó. El pasado viernes, en la parada de la Liga Diamante, en Bruselas, Bélgica, Ogando llegó segundo con un tiempo de 20.18 segundos, solo por detrás de Erriyon Knighton, de Estados Unidos, quien se alzó con el primer puesto con un registro de 20.07.



Es la segunda ocasión que el nativo de San Juan, y quien correrá en la gran final, logra el segundo puesto en esta temporada de la Liga Diamante. La primera ocasión sucedió en la parada de París, al compilar un tiempo de 20.03 segundos, un récord nacional y personal. Luxolo Adams, de Sudáfrica, llegó primero esa vez con 19.82 segundos. En tanto, en Mónaco fue cuarto con 20.02, al igual que en Lausana llegó también cuarto con 20.09.



Un vacío en el atletismo escolar



La falta de instalaciones para la celebración de competencias mantiene a Félix Sánchez preocupado.

“No hay una organización en cuanto a las competencias y esto no es una sorpresa. El atleta mejora entrenando, compitiendo y más en la edad escolar. Para competir más se necesitan más dirigentes y la federación no tiene el suficiente personal para suplir de competencias escolar, juvenil, preselección y superior en el país entero”, manifestó el ex corredor de los 400 metros con vallas y considerado el mayor atleta en la historia de la República Dominicana.



El nacido en Nueva York el 30 de agosto de 1977 expresó que no hay la necesidad de celebrar seis competencias el mismo día y a la misma hora un fin de semana cualquiera en el país.



“No soy la persona para decir traigan a todos los muchachos para competir aquí. Ese no es mi mundo Tampoco soy el que puede decir qué le falta o qué tan cerca estamos de esa realidad en caso de que lo estén haciendo por descuido. Ahora lo que sí tenemos es talento”, indicó.

Dimitrova, una atleta que fue subestimada

María Dimitrova, con una sonrisa que irradia satisfacción por el legado que ha estado forjando en las artes marciales, específicamente karate en la modalidad kata, recuerda cuando era la competidora subestimada por todos que se alzó con la presea de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2006 en Cartagena de Indias, en Colombia. Dimitrova tiene su propia historia. Y es que en 2006 se tenía que medir con la venezolana Yohana Sánchez, a quien consideraban prácticamente invencible en el kata. “Había una oponente muy fuerte de Venezuela, que era medallista mundial, panamericana y era la favorita para ganar los juegos. El pronóstico para mi participación en esos juegos era posiblemente un bronce. Entonces recuerdo que me encerré de manera literal en mi casa, 40 días antes, y convertí una de las habitaciones de la casa en un dojo, y me encerré y entrenaba dos y tres veces al día, enfocada solamente en esa oponente”, cuenta Dimitrova. A partir de ahí todo cambió en su vida deportiva. En la actualidad, tiene cinco escuelas de enseñanza de karate y que, cuatro de ellas, son dirigidas por atletas de la selección.

