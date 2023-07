Dominicana logra seis medallas y totaliza 67



La novena jornada de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 dejó un saldo de seis medallas para la República Dominicana. Con los tres metales de plata e igual cantidad de bronce, el país arribó a un total de 67 medallas, desglosadas en 9 de oro, 23 de plata y 35 de bronce. Aún así, el país descendió un puesto en el medallero general, y actualmente ocupa el séptimo lugar, cediendo el sexto peldaño a la delegación de Centro Caribe Sports (Guatemala), que tiene una presea dorada más. Clavado, tiro al plato y el equipo de voleibol masculino, fueron los autores de las medallas de segundo lugar, mientras que los seleccionados masculino y femenino de baloncesto 3×3 y tiro al plato consiguieron las de bronce.



Para hoy arranca la segunda fecha del atletismo, donde figuran en la final la cuarteta mixta 4×400, así como las semifinales y finales de los 100 metros lisos, y otras modalidades.



El atleta Jonathan Ruvalcaba volvió con otra medalla de plata, esta vez en la modalidad trampolín 3 metros masculinos, en las competencias de clavado celebrada en el Complejo Deportivo El Polvorín.

Ruvalcaba recibió una puntuación de 421.60 en la prueba para ser merecedor el metal de segundo lugar.



Otro dominicano que tomó parte en la competencia, Frandiel Gómez, no superó el corte de la clasificación al recibir una valoración de los jueces de 332.85, quedando en el noveno lugar. En la final, Ruvalcaba fue superado por el mexicano Diego García, quien tuvo una puntuación de 428.10, para recibir el oro como premio, y el metal de bronce fue para Luis Uribe, de Colombia, con 416.80.



La presea de ayer de Ruvalcaba es la segunda que gana en los Juegos de El Salvador, ya que el sábado se adjudicó la plata en las finales trampolín 1 metro.



Cuba ratificó anoche su condición de potencia mundial al conquistar con su equipo “B” la medalla de oro en el voleibol masculino al derrotar 3-0 (25-17), 25-17, 25-22) a la República Dominicana.



Javier Concepción, con 12 puntos, lideró la ofensiva del representativo de Cuba, que tiene a su principal selección compitiendo en la Liga de Naciones.



A su regreso al país, el profesor Nelson Ramírez, secretario de la Federación Dominicana de Voleibol y director del Proyecto Masculino de Selecciones Nacionales, expulsó a seis jugadores por mala conducta.



El equipo que dirige Alexander Gutiérrez saltó del último lugar



En los 77 años que el voleibol dominicano tiene participando en la cita regional, solo ha levantado el trofeo de campeón en “Veracruz 2014”, cuando conquistaron el oro al derrotar a Puerto Rico en cinco sets. Es la tercera vez que el voleibol masculino consigue la presea de plata y primera fuera del país. La En los XII Juegos de 1974, que tuvieron lugar en el país, ocupó el segundo lugar y también en “Santiago 86”.



Bronce en baloncesto 3×3



Los equipos, masculino y femenino, se alzaron con sendas medallas de bronce que entregó el torneo de baloncesto 3×3 que concluyó en la Plaza Merliot.



El seleccionado femeninio, que venció 21-12 a Colombia, ratificó la presea de tercer lugar que consiguió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, en el 2018.



En masculino, César Reyes anotó dos tiros libres que sentenciaron la victoria del equipo dominicano 21-19 ante el selectivo de México, en un emocionante partido que entregó el metal de tercer lugar. Tras recibir una falta cuando el seleccionado quisqueyano estaba abajo en la pizarra 19-20, Reyes convirtió los lances para quebrar el sueño de los mexicanos de alzarse con el bronce. En la semifinal, el equipo dominicano perdió 18-21 de Venezuela, y dejó en la mesa la presea de plata que ganó en Barranquilla 2018.



Básquet RD domó a Nicaragua



Como se suponía, un partido de trámite, la selección dominicana de baloncesto masculina pasó este domingo sobre la de Nicaragua 94 puntos por 66 para una segunda victoria que la clasifica a semifinales como primero del Grupo A de los juegos.



Gerardo Suero con 17 puntos, Luis Santos 16, Luis Montero 15 y Víctor Liz 13 con nueve rebotes y tres asistencias, destacaron por una escuadra nacional que no tuvo que meter el acelerador a fondo para domesticar a la nica con parciales 25-13, 17-21, 30-11 y 22-21 en el Gimnasio Nacional de El Salvador como escenario.



Supera expectativas en racquetbol



Si bien pudo haber dado un paso más, la representación de República Dominicana superó las expectativas en el racquetbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, torneo que se jugó en la subsede Santo Domingo. Los quisqueyanos, liderados por la incierta María Céspedes, lograron tres medallas, todas de bronce, cuando en el presupuesto sólo aspiraban “como mucho” a ganar dos.

“Si me decían que firmara por una (presea), yo sin problemas lo estampaba”, afirmó el entrenador dominicano, Ricardo Monroe.



El capataz destacó el esfuerzo de sus atletas, quienes lograron los resultados luego de un mes de entrenamientos, dada la falta de condiciones en la instalación, apenas tres meses antes de la justa. La selección enfrentaba problemas con sus atletas, algunos con años fuera de competencia y otros, que irían a la primera experiencia en los juegos.



República Dominicana pudo ganar las preseas de bronce en las modalidades dobles femeninos, dobles mixtos y por equipo, en lo más parecido a un “salto agridulce”, porque el país está en sus tiempos de “vacas flacas” en la disciplina.



Las medallas fueron igualmente ganadas contra Cuba en cada modalidad, y hubo la posibilidad de ganar una cuarta, con el masculino por equipo, que se malogró en el juego decisivo de la serie.



El mayor protagonismo de las medallas lo tuvieron, sin duda la sorpresiva Céspedes (seis años que no competía) y Merinányelly Delgado, que participaron con grandes actuaciones en dos de las preseas. Ramón de León, de quien se esperaba un poco más, y Alejandra Jiménez, también hicieron aportes en el metal restante. “Nos quedamos más que satisfechos con los resultados”, acotó Monroe.



Villa para Santo Domingo 2026



Los deportistas que asistan a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serán alojados, de forma confortable, en un complejo habitacional totalmente nuevo. José P. Monegro, presidente del Comité Organizador, precisó que ese organismo contempla construir una villa con el fin de acoger a los miles de deportistas (atletas, técnicos y oficiales) para la próxima cita regional que conmemorará el centenario de Centro Caribe Sports. Adelantó que el Comité Organizador que trabaja de la mano con el Ministerio de Deportes, hará la recomendación de que se construya un complejo habitacional al Poder Ejecutivo.



La villa Centroamericana y del Caribe de 2026 sería edificada con capital del sector privado, dijo Monegro, en unas declaraciones ofrecidas a multimedios Colimdo. “Se hará un complejo habitacional que será construido con capital privado”, sentenció el también periodista.



Explicó que el Comité Organizador de los Juegos Santo Domingo 2026 “ha visto muchas alternativas y creo que el Gobierno se va a inclinar porque se construya un complejo habitacional. Es lo que vamos a recomendar”, afirmó.



Monegro estuvo toda la mañana de este sábado, observando el desarrollo de las competencias de tiro al plato que se desarrollan en el polígono de tiro El Higüero acogerá por tercera vez los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La primera ocasión fue en 1974, cuando se efectuaron en esta capital los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego, en 1986 la ciudad de Santiago efectuó la XV edición del evento deportivo.



Bermúdez y Zachrisson dominan tiro



Sebastián Bermúdez, que compite bajo la bandera de Centro Caribe Sports (CCS), se llevó la medalla de oro en la competencia de tiro de skeet masculino que tiene lugar en el polígono de tiro El Higüero.

Los tiradores de CCS hicieron un uno-dos para llevarse las dos medallas más relevantes, oro y plata, del evento masculino de tiro de skeet. Bermúdez rompió 54 platos para colgarse la medalla de oro, mientras que su compatriota Rodrigo Zachrisson ganó la medalla de plata con 53, mientras que el bronce fue para el dominicano Máximo Tavarez, quien rompió 41 platos.