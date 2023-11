La velocista Marileidy Paulino logró una de las más brillantes actuaciones en los Jugos Panamericanos de Santiago 2023, en Chile, y tras un año de éxitos, la campeona dominicana está centrada en conquistar la presea dorada en los Juegos Olímpicos de París 2024, para completar el ciclo de oro en el atletismo.



“Solo me falta la medalla de oro olímpica para completar un ciclo de oro”, dijo la múltiple medallista de oro en los Juegos Panamericanos tras su arribo al país. Paulino, quien brindó una demostración de dominio y calidad en el certamen continental, indicó que su participación en los Juegos Panamericanos le marca una dirección para saber lo que va a hacer el próximo año.



En su paso por Chile, Mariledy brindó una cosecha histórica al país, al conquistar cuatro medallas, dos de ellas de oro, una de plata y un bronce, un logro que explicó, en un principio no estuvo presente en sus planes, pero que al percatarse de la oportunidad, lucho por alcanzarlo.



“No me lo imaginé, pero cuando me di cuenta luché para seguir escribiéndolo”, sostuvo la monarca del atletismo dominicano, quien destacó el empeño que han puesto ella y sus compañeros para subir al pódium y contribuir al éxito de la República Dominicana en la cita continental.