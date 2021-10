Pese a derrota, Wilder no tiene el retiro en agenda

Deontay Wilder no tiene planes de retirarse, dijo el entrenador del boxeador estadounidense Malik Scott, luego de que fuera noqueado por el británico Tyson Fury en su pelea por el campeonato mundial de peso pesado del CMB el sábado.

Fury (31-0-1) aguantó un impulso temprano de Wilder para superarlo con boxeo y asestó el golpe decisivo en el 11mo asalto para cerrar su trilogía y seguir siendo el campeón lineal invicto.

“Deontay ha asegurado económicamente a su familia para que no tenga que pelear para ganarse la vida”, dijo Scott a iFL TV. “Pero retirarse no está en sus planes en absoluto y no es algo que hayamos discutido”.

Scott dijo que Wilder (42-2-1) merecía tener más peleas de alto nivel y estar involucrado en eventos principales. “Deontay lució genial el sábado, pero Fury fue mejor, fue una gran noche de boxeo para la división de peso pesado”, agregó.

“Hay que darle crédito a Fury por tener un buen mentón y levantarse. Fury es una leyenda”, dijo.