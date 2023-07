La pesista revela que le gustaría estar presente en los Panamericanos de Chile, pero esa presencia hay que pelearla

La pesista Beatriz Pirón ha disfrutado de una carrera deportiva que la tiene destinada para el Salón de la Fama del Deporte Dominicano. En su hoja de vida, para la nativa de San Pedro de Macorís, se puede citar una gran cantidad de competencias, que muy buenos resultados le han valido. Su último aporte quedó reflejado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en San Salvador, El Salvador, donde conquistó las medallas de oro y de bronce, respectivamente. Estos juegos fueron sus terceros en su dilatada carrera en la halterofilia.



Los Juegos Panamericanos es la próxima cita que tendrá el calendario de este recortado ciclo olímpico producto de la pandemia del Covid-19.



Y Pirón no esconde el deseo de estar presente por tercera ocasión. “Por supuesto que me gustaría estar ahí”. Fue la viva expresión que salió de esta veterana atleta madre de tres niños.



En la actualidad, la pesa dominicana tiene aseguradas cinco plazas para mujeres para esta cita Panamericana a celebrarse del viernes 20 de octubre al domingo 5 de noviembre próximo en Santiago de Chile.



“Para Chile no hay plaza segura para nadie en este momento. Tenemos cinco plazas, lo cual hay que pelear por ellas”, señaló Pirón, en señal, y consciente, de que no sabe si integrará la selección.



Manifestó que por el momento se toma todo este tiempo en descanso tras su actuación en San Salvador, donde junto a Dahiana Ortiz conquistaron las dos primeras medallas de oro para República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.



“Ahora estoy en recuperación porque en los pasados Juegos Centroamericanos lo di todo”, expresó

Pirón es una atleta histórica que ha ganado múltiples medallas en eventos continentales, incluidas cuatro oros en Juegos Centroamericanos y del Caribe, oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y bronce en los de Toronto 2015.



Participó en los Juegos Olímpicos Londres 2012 con apenas 17 años de edad, ocupó la cuarta plaza en la versión olímpica de Río 2016 y el octavo puesto en Tokio 2020, cita a la cual asistió apenas cuatro meses después de dar a luz.



Junto a Pirón, los atletas dominicanos con tres participaciones olímpicas son: los corredores Luguelín Santos (2012, 2016 y 2020), Félix Sánchez (2004, 2008, y 2012); y las voleibolistas Priscila Rivera y Anneris Valdez (2004, 2012 y 2020).