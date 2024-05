El español Rafael Nadal se convirtió ayer en el primer tenista que consigue sumar 70 victorias en el Masters 1.000 de Roma, marca que consiguió tras batir al belga Zizou Bergs en 3 sets, por 4-6, 6-3 y 6-4.



En su décimo novena aparición en la pista central del Foro Itálico en el que se desarrolla el torneo, 728 días después de pisarla por última vez allá por 2022, Nadal agrandó su leyenda en Roma. Porque ya no es solo que sea el tenista más laureado con 10 trofeos, convirtiéndose en el más querido por la afición italiana que le anima desde que en 2005 apareciera por vez primera. Es que suma ya 70 victorias y solo ocho derrotas, un marcador que no posee nadie más en la tierra batida italiana.



Solo ha perdido una vez en su partido inicial en Roma, con un registro de 18-1 en este sentido, y fue ante Juan Carlos Ferrero en la segunda ronda de 2008.



Nadal aseguró que está “feliz” por haber vuelto a jugar tres horas y no tener molestias. Nadal tuvo que remontar a Bergs tras ceder el primer set, pero tras una batalla intensa consiguió darle la vuelta con una gran reacción.



El de Manacor, 10 veces campeón, reconoció que, pese a un buen inicio, tuvo dudas tras su mal juego en mitad del primer envite. “El partido había empezado bien para mí, pero he jugado un juego mal, con 20 minutos de dudas y sin tranquilidad”, dijo sobre la pista central del Foro Itálico.



Pero pese a todo, está contento por su estado de forma: “Estoy feliz porque he encontrado la manera de ganar después de eso. Y porque he vuelto a jugar 3 horas y me encuentro bien”.