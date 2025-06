En la continuación hoy de la segunda ronda de la Liga de Naciones 2025, las Reinas del Caribe, número 10 en el ranking mundial, se enfrentarán ante Turquía, número tres en el escalafón de la FIVB.



El partido, correspondiente al Grupo 4 en la Liga Naciones 2025 y que organiza la Federación Internacional de Voleibol, se celebrará a las 12:30 de la tarde (hora dominicana).



El equipo nacional llegó la semana pasada a Turquía donde entrenó varios días para estar en condiciones para los encuentros de esta semana donde se medirá a los sextetos de Bulgaria, Brasil y Korea, respectivamente.



El conjunto local de Turquía se encuentra invicta con 4-0, mientras que las Reinas del Caribe tienen ahora marca de 2-2.



Mañana, las dominicanas se medirán al combinado de Bulgaria, número 19 en el ranking mundial, a las 9:00 am. El viernes las criollas estarán libres en el calendario.



Y regresarán a la cancha el próximo sábado cuando se verán la cara ante el conjunto de Brasil, número dos en el mundo, a las 9:00 am. Cerrarán esta segunda ronda contra Korea, número 37 en el ranking mundial, a las 9:00 am.



En su primer partido de la Liga de Naciones 2025, el conjunto femenino dominicano borró una ventaja de 0-2 y barrió en tres set consecutivos a Serbia,(28-26, 25-19, 25, 20- 25 -15 y 18-16 ).



Luego, en el segundo enfrentamiento, el sexteto de Bulgaria consiguió un ajustado triunfo tres set por uno ante la República Dominicana con score de (25-21, 30-32, 25-19 y 31-29).



Ante Holanda, las Reinas del Caribe se impusieron tres sets por dos (25-22, 25-19, 28-26, 25-22, 15-13) para su segundo triunfo en la justa.



En el cuarto encuentro, el conjunto de Japón, número cinco en el ranking mundial, consiguió un importante triunfo al vencer 3-0 (25-19, 25-21 y 25-9) ante la República Dominicana para mantener, en ese entonces, su invicto en 4-0.