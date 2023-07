Email it

Sus 111 medallas (25 de ellas de oro) lo posicionó entre las mejores cinco naciones que registraron buenas actuaciones en los recién finalizados Juegos Centroamericanos y del Caribe

La tarde del pasado sábado será muy bien recordada para la República Dominicana. Conquistó tres medallas de oro en la última jornada competitiva, registro que le valió culminar en la quinta posición del cuadro de preseas de los recién concluidos Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en esta ciudad.



Los 111 metales (25 de oro, 36 de plata y 50 de bronce) superan con creces la actuación registrada en Barranquilla, Colombia, en 2018, cuando concluyeron con 107 medallas.



Con su espectacular repunte, tras las tres medallas de oro y una de plata, la República Dominicana desplazó del quinto puesto a Puerto Rico, que al inicio de la última fecha tenía tres metales de primer lugar por encima de los quisqueyanos.



Los boricuas, que también lograron 25 medallas de oro, finalizaron en la sexta posición, tras adjudicarse además 27 de plata y 44 de bronce, es decir un total de 96 preseas.



México fue el gran campeón de los juegos con 353 medallas (145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce), mientras que Colombia ocupó el segundo puesto, con 244 preseas (87 de oro, 92 de plata y 65 de bronce), y Cuba quedó en tercer peldaño, con 74 metales dorados, 59 de plata y 63 de bronce, para un total de 196.



El cuarto puesto fue para Venezuela, con 158 medallas, incluidas 32 de primer lugar, 46 de segundo y 80 de tercer peldaño. “Estos Juegos han sido el resultado del enorme esfuerzo de muchas personas que nos hicieron sentir como en nuestras propias casas, y me refiero a los voluntarios, a quienes agradezco su compromiso, sonrisas y disposición mostrada en todo momento; algunos de ustedes durmieron en el aeropuerto, esperando a las delegaciones e hicieron de todo para hacernos quedar bien”, dijo Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports durante el acto de clausura.



Estos juegos tuvieron 383 ceremonias de premiación, entregadas de las manos de nuestros más grandes dirigentes de la región, con 883 medallas de oro, 882 medallas de plata y 981 preseas de bronce, colgando sobre el cuello de nuestros deportistas. Asimismo, 29 de 35 países participantes, consiguieron medallas.



Atletas como Audrys Nin Reyes, en gimnasia, Nick Hardt (tenis) e Yvonne Losos (ecuestre) figuran entre los dominicanos multimedallistas en los juegos. En el caso de Nin, se alzó con cuatro preseas (una de oro, dos de plata y otra de bronce), Hardt con dos preseas doradas y una de bronce, y Losos con dos medallas de oro.



“Estos serán unos juegos muy bien recordados para mí. Fue una gran actuación la que tuve en El Salvador. Esto afianza más mi carrera”, señaló Nin Reyes, nativo de Barahona.



Cabe destacar el oro conquistado por la selección nacional de voleibol femenino, que ratificó su hegemonía como las Reinas de Caribe al vencer a Puerto Rico de manera inapelable en tres sets (25-19, 25-19 y 25-16) y logró su sexto cetro consecutivo del evento multideportivo regional.



República Dominicana inició su seguidilla de seis preseas de oro en voleibol femenino, precisamente en San Salvador 2002. Siguió en Barranquilla (Colombia) 2006, Mayagüez (Puerto Rico) 2010, Veracruz (México) 2014 y Barranquilla (Colombia) 2018, todo, con un proyecto que regentea Cristóbal Marte.



Escenario de quebrar récords



Durante los días de celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, varios récords fueron quebrados. Está el caso de Marileidy Paulino, quien dejó constancia de que San Salvador 2023 fue la cuna de grandes, y rompió una marca que estaba establecida desde 1978, al lograr un tiempo de 49.95 segundos en los 400 metros planos.



También estuvo el de salto triple de la venezolana Yulimar Rojas, que superó los 15 metros, así como el de Natalia Linares, subcampeona mundial sub-20 de hace un año. Además, técnicamente, fue un evento impecable, donde también se rompieron más de 60 marcas Centroamericanas y del Caribe; se lograron 400 cupos directos a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 a celebrarse en Chile, y se sumó más de una decena de clasificaciones para los Juegos Olímpicos de París 2024.



Posición



Para la República Dominicana fue la cuarta ocasión, desde San Salvador 2002, que culmina en quinta posición. En 2002 finalizó cuarta con 132 medallas (35 de oro, 38 de plata y 59 de bronce), en Cartagena de Indias, Colombia, 2006 sexto con 97 preseas (22-31-44); Mayagüez, Puerto Rico, en 2010 quinto con 133 (31-37-65); en Veracruz, México, en 2014 quinto con 77 (20-34-23) y en Barranquilla, Colombia en 2018, 107 (25-29-53).



Recordemos que en 2002 y 2010, la presencia de atletas cubanos en esos certámenes fue nula. Pero para esta ocasión, con Cuba en el ruedo salvadoreño, el país tuvo una recordada participación.



La edición 24 de estos juegos fue transmitida en 37 países de Centroamérica y el Caribe, siete de Suramérica, 51 países de Asia y 48 en Europa. Además, hubo ocho canales de transmisión simultánea a través de 22 canales de televisión.



“Hoy, 8 de julio de 2023 (pasado sábado), declaro clausurados los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, e invito a la juventud deportiva a prepararse para los Juegos del Centenarios, Santo Domingo 2026”, puntualizó Mejía Oviedo.



No fue hasta cuando el reloj marcó las 8:03 de la noche (10:03 pm hora dominicana), cuando la llama olímpica se apagaba y de paso la fiesta deportiva, que comenzó el 23 de junio pasado, se detenía para volver a animarla en Santo Domingo en 2026.

Marileidy Paulino fue la estrella del atletismo. La selección de tenis otorgó varias medallas.

Camacho, complacido con actuación



El ministro de Deportes, Francisco Camacho, se mostró altamente complacido con la actuación registrada por la delegación dominicana en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe.



“No me sorprende para nada, no esperaba menos, siempre he confiado en nuestros atletas, quienes son prioridad para el gobierno que preside Luis Abinader”, dijo Camacho.



Reiteró que al final de los juegos, como ya ha sido una tradición, los ganadores de medallas recibirán incentivos en metálico por parte del Gobierno.



“Lo dije con mucho tiempo de anticipación, en San Salvador nuestros atletas regresarán al país cargado de muchas medallas y así ha sido”, agregó.



“Y es que el Gobierno, con tiempo de anticipación récord, como ha sido su tradición, entregó los recursos requeridos para la preparación y participación de nuestros atletas en los Juegos de El Salvador”, expuso.

Recordó que los ganadores de medallas de oro recibirán un incentivo de 150 mil pesos, los de plata, 125 mil y los de bronce, 100 mil.



La escala para los entrenadores será de 100, 75 y 50 mil pesos, mientras que el oro en los deportes de conjunto ascenderán a un millón 100 mil pesos.

Jineiry Martínez fue la Jugadora Más Valiosa

La central dominicana Jineiry Martínez fue nombrada la Jugadora Más Valiosa del torneo de voleibol femenino de los vigésimo cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.



Jineiry Martínez recibió el MVP y de la 1ra Mejor Bloqueadora durante la ceremonia de clausura luego de que “Las Reinas del Caribe” ganaran su Sexta Medalla de Oro consecutiva en Juegos Centroamericanos.



República Dominicana también recibió los premios a 1a Mejor Atacadora para Brayelin Martínez, 2da Mejor Bloqueadora para Geraldine González, Mejor Acomodadora para Niverka Marte, Mejor Opuesta y Mejor Anotadora para Gaila González, y Mejor Receptora para Brenda Castillo.



Elaine Vázquez de Puerto Rico, que ganó la medalla de plata de las Justas, fue nombrada 2da Mejor Atacadora.



La colombiana Juliana Toro fue distinguida con los premios a Mejor Libero y Mejor Defensa; y la mexicana Jocelyn Urías como Mejor Servicio.