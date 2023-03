Email it

La pesista habla de la mudanza de categoría en este ciclo olímpico y dice que está preparada para ese reto

La selección nacional de pesas tiene en carpeta un calendario muy intenso en un ciclo olímpico bastante cargado y que mantiene a sus atletas inmersos en un plan de trabajo muy fuerte con miras a estar en el podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, ambos por celebrarse este año, y Juegos Olímpicos París 2024.



Crismery Santana es una de las integrantes de la selección que llevan a cabo un programa de entrenamiento, los cuales calificó de “rígidos”, pero a la vez de mucho provecho para su persona.



Esa primera impresión de lo preparada que está quiere ponerla de manifiesto en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Halterofilia Santo Domingo 2023 a celebrarse del 16 al 23 de abril venidero en el pabellón de halterofilia José Joaquín Puello del Parque del Este.



“Con el favor de Dios esperamos rectificar las plazas y darlo todo con el favor del Todopoderoso. Nos hemos estado preparando de manera intensa para este evento y las expectativas que hay son muy buenas”, indicó Santana.



Pero su participación viene con un nuevo reto en su carrera y es el cambio de categoría y del que ya lanzó su grito: “Estoy preparada”.



“Mi objetivo, con el favor de Dios, es hacer buenas competencias a nivel mundial para poder lograr la clasificación olímpica. Y con el favor de Dios poder participar en mis segundos Juegos Olímpicos”, expuso la nativa de Hato Mayor, pero residente en San Pedro de Macorís.



La ganadora de bronce en la división de 87 kilogramos en los Juegos Olímpicos de 2021 choca de frente con la propuesta de variación de las divisiones. Todo se produce luego de que la Federación Internacional de su deporte redujera de siete a cinco las categorías para ambas ramas, por lo que para las Olimpíadas de París 2024 asistirán solo cinco en masculino y cinco en femenino.



Las categorías son 49 kilogramos, 59 kg, 71 kg, 81 kg y +81 kg. Esta última será la de la atleta y la que resultaría más conveniente para ella. “Es un poquito complicado, pero no imposible bajar con la ayuda de los entrenadores. Siempre he tenido problemas en lo que es la espalda baja y la ciática, entonces sería un poco complicado”, señala.



Ella está consciente de lo que implica el sugerido cambio a nivel internacional. “Es un compromiso fuerte, claro”, señala. Pero “Estamos trabajando física y mentalmente con el favor del Dios para enfrentar este cambio”.



Por otro lado, la pesista explicó que ha estado trabajando bastante duro con miras a su participación en los eventos importantes que le restan este año, sobre todo para estar lista ante un eventual cambio de categoría en el presente ciclo, situación con la que tienen que lidiar los atletas de halterofilia de todo el mundo.



“Es una reprogramación planteada por la federación internacional a la que tendría mos que adaptarnos todos, pero con Dios delante estaré bien preparada”, enfatizó la pesista. Santana asegura que está bastante saludable, llena de energía y motivada, “para ir retomando la forma poco”.



“Tengo un gran compromiso conmigo, mis entrenadores y el país y trabajo para no fallarle a mis seguidores”, enfatizó.