En los Juegos Panamericanos, que se inician la próxima semana, competirán atletas mundialistas y olímpicos

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 entraron en la cuenta regresiva de 08 días para la ceremonia de inauguración, el próximo 20 de octubre, con varios campeones olímpicos y monarcas mundiales que serán debutantes en la justa en la que participan 41 países.



La gimnasta brasileña Rebeca Andrade, medallista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que viene de ganarle el título en salto a la estadounidense Simone Biles en el Mundial de Gimnasia en Amberes 2023, es una de las mayores figuras que estarán presentes en la capital chilena entre el 21 y el 25 de octubre.



La atleta de 24 años disputará sus primeros Juegos Panamericanos con un palmarés que incluye una presea dorada en salto y una plata en all around en la pasada cita olímpica. Dos campeonatos mundiales en salto –Amberes y Kitakyushu 2021–, uno de all around en Liverpool 2022, además de copas del mundo y campeonatos continentales.



Andrade fue elegida por Panam Sports como embajadora junto a Marileidy Paulino, la canadiense Maggie Mac Neil, la mexicana Alejandra Orozco, el venezolano Daniel Dhers, el cubano Mijaín López, la argentina Agustina Albertario, el granadino Anderson Peters, el peruano Ángelo Caro y los chilenos Marco y Esteban Grimalt.



La dominicana Marileidy Paulino buscará su primera medalla en unos Juegos Panamericanos, tras finalizar séptima en los 200 metros de Lima 2019 misma distancia que correrá en la competencia de pista en Santiago, que se realizarán del 30 de octubre al 5 de noviembre. Al igual que Andrade llega como reciente campeona mundial, tras coronarse en los 400 metros en Budapest 2023. Este logro la convirtió en el primer oro individual de una atleta dominicana en un Mundial. También suma sus dos preseas de plata olímpicas en Tokio 2020 en 400 metros y relevo 4×400 metros.



La nadadora canadiense Maggie Mac Neil, triple medallista olímpica en Tokio 2020, también estará debutando en la justa continental cuando compita del 21 al 25 de octubre en el remodelado Centro Acuático que forma parte del complejo Parque Estadio Nacional.



La atleta de 23 años ganó oro en 100 metros mariposa, plata en relevos 4×100 libres y bronce en relevos 4×100 combinados en los pasados Juegos Olímpicos. También tiene siete campeonatos mundiales de piscina corta, además del título mundial en Gwangju 2019. Otra mega estrella que estará estrenándose en la cita continental es el ciclista profesional ecuatoriano Richard Carapaz, medallista de oro en el ciclismo de ruta de Tokio 2020, campeón del Giro de Italia 2019.