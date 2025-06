El caballo Team Captain (6) ganó e el Clásico Sprinter, en su versión para caballos importados, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 pagó con cinco ejemplares ganadores de carreras, más los inscritos en una carrera nula (la sexta) la suma de RD$592.00.



Con cuatro ganadores de carreras, más los inscritos en la carrera anulada (la sexta), el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$40.00. El pool de 5 (Pick 5) pagó con cuatro ganadores de carreras, más los inscritos en la carrera anulada (la sexta) RD$695.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$2,028,560.00.



El caballo Team Captain (6), conducido por el jinete Carlos de León, hizo un espectacular rebase para vencer por el hocico al favorito Sharp Shot (4), después que ambos superaron al puntero, El Exterminador D. (5), en los 75 metros finales, de la carrera programada a 1,200 metros. El pupilo de la cuadra Wells Stable (Team Captain) cerró como el segundo favorito en las bancas de apuestas. En la primera carrera, ganó All Good (1), del Establo Lígalo. En la segunda, dominó Skyward Princess (3), del Establo FS Racing.



En la tercera, brilló El Villano L (4), del Establo Hermanos Lara. En la cuarta carrera, triunfó Grace From Above (6), del Establo Limpia Base. En la quinta carrera ganó Team Captain (6), de la cuadra Wells Stable. La sexta carrera fue anulada por salida irregular.