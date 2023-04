Email it

Ya habiendo culminado la breve gira por Estados Unidos con los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, el tenis se muda a Europa para recibir no sólo a la gira de polvo de ladrillo, sino además a Novak Djokovic.



Debido a su impedimento para ingresar a territorio norteamericano porque no se encuentra vacunado contra el Covid-19, el serbio no pudo estar presente en los dos primeros M1000 de la temporada. A pesar de esto, la cima sigue siendo suya y ahora buscará sumar importantes puntos para alejarse de sus seguidores. Ya habiéndose consagrado en el ATP 250 de Adelaida, en el Abierto de Australia, y cosechando una racha de 15 victorias consecutivos hasta su caída en las semifinales del ATP 500 de Dubái, el serbio buscará remediar lo que fue su última actuación en Montecarlo, donde cayó en la segunda ronda con un increíble partido ante el español Alejandro Davidovich Fokina.



Djokovic tiene la posibilidad de sumar puntos en el escalafón mundial desde su primer desafío, en esta ocasión, ante Ivan Gakhov.