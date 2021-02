Djokovic gana y sufre

El serbio se lesionó tras vencer a Fritz. Es duda para el partido de mañana

Novak Djokovic sobrevivió a duras penas a la tercera ronda del Abierto de Australia ayer con una victoria en cinco sets ante Taylor Fritz, pero sufrió un tirón que pone en serias dudas sus posibilidades de alzarse con el título por novena ocasión. El serbio dijo que tal vez no pueda presentarse a su partido del domingo contra Milos Raonic, que será sin público. Durante la jornada se informó que hoy comenzará un nuevo período de confinamiento por el coronavairus que durará por lo menos cinco días.

“Djoko” se encaminaba cómodamente hacia su 17ma victoria seguida en este torneo cuando su pie izquierdo cedió al hacer un movimiento brusco a principios del tercer set. Recibió tratamiento médico por molestias en la zona abdominal y pudo continuar, ganando trabajosamente 7-6 (1), 6-4, 3-6, 4-6, 6-2.

“Sé que es un tirón muscular, no hay duda”, comentó después del partido. “No sé si me podré recuperar”. “No sé si estaré en la cancha o no el domingo para enfrentar a Raonic”, agregó.

En otro encuentro, Serena Williams también la pasó feo, pero sobrevivió a un par de set points en el primer set para vencer 7-6 (5), 6-2 a la rusa Anastasia Potapova y avanzar a la cuarta ronda.

La veterana de 39 años busca de nuevo igualar el récord de Margaret Court, quien conquistó 24 torneos del Grand Slam.

Williams logró el 23ro en el lejano Abierto de Australia de 2017. Williams se medirá ahora a Aryna Sabalenka, quien derrotó a la estadounidense Ann Li por 6-3, 6-1.

En otro partido emotivo, Dominic Thiem (3), campeón del último US Open, dio vuelta un partido en el que había perdido los dos primeros sets para doblegar al local Nick Kyrgios 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.