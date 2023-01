Email it

Novak Djokovic volvía a pisar la Rod Laver Arena en una práctica muy esperada.



Daniil Medvedev del otro lado de la red era la pareja perfecta ante unos cuantos fans que se acercaron a ver el mejor tenis del mundo, al menos en forma de entrenamiento.



Pero no todo fue “color de rosa”. Sonaron las alarmas. Por precaución, según palabras del tenista balcánico tuvo que retirarse antes de que se completara y tras haber interrumpido la sesión en varias ocasiones para que lo atendieran de las molestias físicas que arrastra en su músculo isquiotibial de la pierna izquierda, en el que sintió ya dolor durante el torneo de Adelaida I. “Sentí que tiraba y no quería arriesgarme a nada. Quiero evitar mayores sustos”, dijo en 9News.



Fueron apenas 36 minutos y, si bien es cierto que Djokovic superó en varias ocasiones problemas mucho más graves que una aparente sobrecarga muscular, resulta evidente que no llega al 100%.