Novak Djokovic se retiró del próximo Masters de Montreal por no estar vacunado contra el COVID-19 y por lo tanto no poder ingresar a Canadá.



El mismo motivo, si las restricciones actuales prevalecen, impediría que el astro serbio dispute el Abierto de Estados Unidos a fin de mes.



Djokovic ha dicho que no se vacunará, incluso si ello le impide acudir a ciertos torneos. En enero, se perdió el Abierto de Australia, luego de ser deportado de ese país. Y este año, tuvo que perderse dos certámenes en Estados Unidos. Sí jugó el Abierto de Francia, donde cayó en los cuartos de final ante Rafael Nadal, y en Wimbledon, donde se coronó el mes pasado para obtener su cetro número 21 en torneos del Grand Slam. Los extranjeros que no se han vacunado no pueden visitar Canadá o Estados Unidos, así que Djokovic se retiró del torneo de Montreal un día antes de que se lleve a cabo el sorteo.