Simona Halep continúa luchando para demostrar su inocencia luego de que haya sido suspendida por cuatro años por la ITIA (Agencia Internacional de Integridad del Tenis).



La rumana, ex número uno del mundo, se presentó ante la corte en el juicio por el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) durante tres días seguidos.



Tras estos días, se cerró la audiencia y el resultado final podría tardar hasta dos meses.



“Fue una audiencia larga y lo que puedo decir es que tuve la oportunidad de defender mi inocencia. Realmente creo que la verdad saldrá a la luz y que pronto volveré a estar en la cancha”, declaró ante la prensa cuando salió.



Cabe recordar que Halep no juega un partido oficial desde el 29 de agosto del 2022, por la primera ronda del US Open de ese año, partido que fue derrota ante Daria Snigur por 6-2, 0-6 y 6-4.



En su palmarés, 24 títulos WTA, incluyendo Roland Garros 2018 y Wimbleodn 2019.