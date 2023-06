Email it

El cuadro femenino de Roland Garros no tendrá la final soñada entre la polaca Iga Swiatek y la bielorrusa Aryna Sabalenka, que quedó apeada en semifinales por la sorprendente Karolina Muchova, que jugará por vez primera el partido definitivo en un Grand Slam.



La ventaja estará mañana del lado de la polaca, que con su clasificación para la final y la eliminación de Sabalenka tiene garantizado mantener una semana más el número 1 del mundo.



Al fin se vio batallar en este Roland Garros a Swiatek, que tuvo que emplearse a fondo para derrotar a la brasileña Beatriz Haddad, 14 del mundo, que dispuso de una bola para ganar el segundo set, pero se inclinó en dos, por 6-2 y 7-6 (7).



Aunque no partirá como favorita, Muchova ya no podrá esconder sus cartas y contra Swiatek tendrá que ir a cara descubierta, para afrontar a la mejor tenista del momento.