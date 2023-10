Robert Lewandowski no jugará el domingo con el Barcelona en Granada, su participación en el doble compromiso de la selección de Polonia frente a Islas Feroe y Moldavia está también prácticamente descartada.



Y hasta podría perderse el Clásico frente al Real Madrid del 28 de octubre, de acuerdo con una fuente de ESPN. Tras las pruebas médicas a las que fue sometido ayer en Barcelona, se determinó, tal como informó el club azulgrana, que sufre un esguince en el tobillo izquierdo, producto de una dura entrada de David Carmo en el estadio Do Dragao, donde el equipo azulgrana venció el miércoles al FC Porto en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League.



El Barcelona no estableció ningún plazo de recuperación y se limitó a señalar, como es habitual, que “la evolución marcará su disponibilidad”, pero fuentes del club admitieron a ESPN que su baja se puede prolongar “algunas semanas”, y dejar en el aire su presencia en el Clásico.