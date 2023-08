Email it

Andy Murray superó con éxito el debut en el US Open luego de derrotar al francés Corentin Moutet por 6-2, 7-5 y 6-3.



Más allá del pase a la segunda ronda, no fue un triunfo más para el escocés. Con este resultado alcanzó su victoria 200 en torneos de Grand Slam y se transformó en el octavo jugador de la ATP en conseguirlo. De los tenistas en actividad, es el tercero, después de Rafael Nadal y Novak Djokovic.



A lo largo de su carrera, el británico también logró salir campeón de tres Grand Slams, el primero de ellos fue justamente el US Open en el año 2012. Posteriormente, consiguió el título en Wimbledon en los años 2013 y 2016.



A lo largo de estos años, Murray cosechó otros hitos como ser el único jugador en la historia en conseguir dos medallas de oro en sencillos (Londres 2012 y Río de Janeiro 2016). Recordar, además, que tiene 36 años y una operación de cadera en la que le implantaron una de metal.