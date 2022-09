Llegar a una final de un torneo del Grand Slam no es algo nuevo para Ons Jabeur. La tunecina sabe que es tiempo de añadir un trofeo grande a su larga lista de logros inéditos.



Y dice que está más lista para lograrlo en el Abierto de Estados Unidos que hace un par de meses en Wimbledon.



Jabeur avanzó a lo que será su segunda final de un torneo de Grand Slam sin necesidad de jugar su mejor tenis. El jueves, aprovechó plenamente una actuación inconsistente de Caroline García y se impuso 6-1, 6-3 en la semifinal.



“Sinceramente, se siente más real llegar a una final de nuevo. En Wimbledon yo estaba como viviendo sólo el sueño, no podía creerlo”, dijo Jabeur luego de cortar la racha de 13 victorias de García. “Ahora tal vez sé lo que puedo lograr”. Habrá que ver si lo consigue ante Iga Swiatek, quien remontó para imponerse a Aryna Sabalenka por 3-6, 6-1, 6-4. La polaca avanzó así a su primera final del Abierto de Estados Unidos.



Swiatek, de 21 años y primera del ranking mundial, nunca había disputado una final en el US Open, al igual que Jabeur. Pero ha ganado ya dos trofeos de Grand Slam, en la arcilla del Abierto de Francia.

Jamás había pasado de la cuarta ronda en las canchas duras de Nueva York.



Ninguna de las cuatro semifinalistas había llegado jamás a una final en Nueva York. Lo mismo puede decirse de los hombres que jugarán este viernes. El español Carlos Alcaraz (3ro) se enfrenta al local Frances Tiafoe (22do) y el noruego Casper Ruud (5to) juega frente al ruso Karen Khachanov (27mo).



Jabeur mejoró a una foja de 6-0 en semifinales esta temporada, y se llevó su 92da victoria en general, la mayor cantidad en la gira, desde el comienzo de 2021. La 91ra fue en los cuartos de final, donde dio cuenta de Ajla Tomljanovic, quien eliminó a Serena Williams en la tercera ronda. En una noche con una temperatura de 75 grados Fahrenheit (24 Celsius) y bajo las luces del Estadio Arthur Ashe Stadium, Jabeur no tuvo que alcanzar su mejor nivel. Le bastó con ser suficientemente buena.