“Tener asegurado el número uno me quita presión”

Es el gran favorito. En un año especial por la pandemia, con cinco meses de inactividad oficial, retomó la acción y se definieron los clasificados para las Finales ATP de Londres 2020.

El mejor del mundo, Novak Djokovic, llega con el status de principal candidato al O2 Arena y dijo, ante la prensa, que siente menos presión por haberse ya asegurado el número uno del mundo para el cierre del año.

El serbio arriba con los mejores antecedentes, ya que ganó cinco veces el Masters final de la ATP. Inclusive, intentará coronarse nuevamente campeón y así igualar el récord de seis copas que ostenta el suizo Roger Federer, ausente por lesión.

“Volver a Londres siempre es agradable, eché de menos venir este año al no haberse jugado Wimbledon. El O2 Arena fue una sede muy exitosa para el torneo durante 11 años y me resultaría muy difícil elegir un momento entre todos porque tuve grandes batallas con Roger, Rafa y otros enormes jugadores”, dijo el serbio.

“Tener asegurado el número uno me quita algo de presión, pero no cambia mi objetivo, que no es otro que ganar el título. Vengo a ganar todos los partidos, quiero otro trofeo y la verdad es que me tengo mucha fe por lo bien que me fue en este torneo los últimos años”, remarcó.