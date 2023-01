Email it

El estadounidense Sebastian Korda, 31 de la ATP, jugó el partido de su vida en los dieciseisavos de final del Abierto de Australia y derrotó el ruso Daniil Medvedev (8), finalista en las dos últimas ediciones, por 7-6 (7), 6-3 y 7-6 (4).



Es la primera vez que el jugador de 22 años se clasifica para los octavos de final en Melbourne, además de igualar su mejor resultado en un Grand Slam, y se enfrentará en la siguiente ronda al polaco Hubert Hurkacz (10).



“Mi hermana ganó el Abierto de Australia en golf y mis padres tuvieron un gran ránking en tenis. Soy el peor deportista en mi familia de momento”, comentó el ganador entre risas durante la entrevista que tuvo lugar sobre la pista Rod Laver Arena al final de un choque que se extendió hasta por tres horas.



Sebastian es hijo de los checos Petr Korda, ganador de este torneo en 1998 y que llegó al número 2 del mundo, y Regina Rajchrtova, que fue 25 de la clasificación WTA. El estadounidense confirmó las buenas sensaciones experimentadas tanto en Adelaida, cuando cayó en la final ante el serbio Novak Djokovic, como desde su estreno en Melbourne, donde ha concedido un set en tres partidos disputados.



No se alteró frente a la consistencia de un Medvedev, que cometió únicamente 26 errores no forzados, e hizo prevalecer sus 50 golpes ganadores. El público de la Rod Laver que estalló de alegría tras la consecución del punto de partido, na arriesgada derecha ganadora tras un largo intercambio desde la línea de fondo.



El moscovita, que no atraviesa buenos tiempos, caerá hasta la duodécima posición de la lista ATP después de perder 1110 puntos al quedarse a cuatro rondas de la final que disputó en la edición pasada frente al español Rafael Nadal (1).



El siguiente rival de Korda será el polaco Hubert Hurkacz, tenista con un gran servicio que corre menos riesgos desde la línea de fondo. El polaco se impuso en el único enfrentamiento que mantuvieron en la final de 2021 de Delray Beach por un cómodo doble 6-3.