Email it

La estadounidense Venus Williams, que estaba ausente de las canchas desde hace más de cinco meses, perdió ayer ante la suiza Celine Naef por 3-6, 7-6(3) y 6-2 en la primera ronda del torneo WTA 250 sobre hierba de Bolduque (Países Bajos).



Venus Williams, de 42 años, no compite desde que alcanzó la segunda ronda del torneo de Auckland en enero, donde derrotó a su compatriota Katie Volynets antes de perder ante la china Zhu Lin. Una lesión en los isquiotibiales la obligó a retirarse del Abierto de Australia.



Ayer, la ex número 1 del mundo -actualmente situada en la posición 696 – y cinco veces campeona de Wimbledon, no pudo con una rival de 17 años (n.202 WTA) con la que nunca se había enfrentado.



La estadounidense cedió en 2 horas y 19 minutos. Al conservar su servicio, Venus aseguró el primer set por 6-3. En la segunda y tercera manga, en cambio, las roturas de saque consecutivas de la floridana beneficiaron a la joven suiza, que terminó llevándose ambos sets y, con ello, el partido.