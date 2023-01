Email it

Arrendel, Contreras y Rojas son algunos de los exdeportistas que fueron suspendidos por uso de sustancias prohibidas

La República Dominicana no solo se ha visto envuelta en casos de dopaje por parte de sus peloteros. A nivel olímpico también ha sido manchada.



El doctor Milton Pinedo, presidente de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva (Fedomede), facilitó un listado de exatletas que dieron positivo a uso de sustancias prohibidas, donde se incluyen nombres como los de la saltadora Juana Arrendel, la pesista Yuderkis Contreras, los velocistas Juan Núñez (100 metros), Juan de la Cruz (lanzamiento de bala) y Lorena de la Rosa (400 metros), Evelyn Carreras y Nurys Arias (voleibol), así como Juan Ramón Solano y Elio Enai Rojas, ambos en boxeo. Más reciente se sumaron Zacarías Bonnat (levantamiento de pesas) y Ana José Tima (salto alto).



A Arrendel le fue despojada de la medalla de oro conquistada en los Juegos Panamericanos de Winnipeg en 1999, tras dar positivo a Estanozolol. El castigo recibido fue dos años fuera de toda competencia. De su lado, Contreras resultó positiva en dopaje durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. La ex pesista petromacorisana dio positivo en el consumo de una sustancia llamada Epo Cera, un fármaco que se utiliza en las personas con deficiencia renal crónica o en algunos tipos de anemia. Fue suspendida por dos años.



El propio doctor Pinedo fue el jefe de la delegación médica de la selección dominicana que asistió a esos juegos, cuya matrícula fue de 27 atletas.



En tanto, Núñez, quien en los Juegos Panamericanos de Caracas (Venezuela) 1983 conquistó la medalla de plata en los 100 metros planos, falló a una sustancia llamada Fencamfamina, que se usa para el tratamiento de la fatiga física y psíquica. En ese mismo certamen, De la Cruz, que quedó cuarto en las competencias finales del impulso de la bala, también dio positivo a un esteroide anabólico.



En 2007, la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) suspendió por un año a la veterana libero de la selección nacional Evelyn Carrera y por cuatro a la doctora Josefina Cordero por haber violado en noviembre de 2006 las reglas antidopaje del organismo durante el Mundial de Japón. De paso, la popular atleta, quien comenzó a formar parte de la selección nacional a finales de la década del 90 como jugadora de punta, se convertía, en ese entonces, en la segunda voleibolista dominicana en ser suspendida por el uso de sustancias controladas.



El tres de noviembre de 2003, la salidora Nurys Arias también dio positivo (por metandienona) tras el partido contra China, justamente en Sapporo durante la primera fase de la Copa del Mundo.



Asimismo, Juan Ramón Solano Santos, de la disciplina de boxeo, no pudo fungir como abanderado de la delegación Dominicana, que participó en los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015, debido a que tenía una suspensión provisional, como consecuencia de que una muestra de dopaje fuera de competencias, colectada por la Agencia Nacional Antidopaje, fuera reportada por el Laboratorio Antidopaje de Montreal, Canadá, con la presencia de la sustancia prohibida conocida como Clembuterol.



En diciembre de 2002, el pugilista Elio Enai Rojas fue suspendido por dos años del olimpismo tras conocerse que arrojó positivo en la prueba de dopaje del certamen regional por consumir furosemida, medicamento que sirve para bajar de peso.