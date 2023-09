Los ganadores este año de las gemas de la Triple Corona de la hípica en la República Dominicana, Wicke Wells JLC (3) y Glorioso B. (5), se enfrentarán hoy en el Hipódromo Quinto Centenario, en la que a juicio de los expertos promete ser una cerrada competencia.



Los dos potros participarán en la quinta carrera del cartel #72 del año, junto a otros cuatro ejemplares nativos, de tres años, no reclamables; entre los cuales se cuentan: Buy Me Now Wells (1), del Wells Stable; Cabuya B. (2), del Establo Moisés; Serena (4), del Establo Moisés.



“Sera una carrera de dos ejemplares”, vaticinó el narrador José Luis Méndez, quien alertó que la prueba no será parecida a la anterior (Clásico Juan Pablo Duarte) en la que vieron acción Wicke Wells JLC (3), del Wells Stable; y Glorioso B. (5), del Establo Moisés; y la cual resultó en una amplia victoria para ese último ejemplar.



Méndez señaló que al pupilo del Moisés (Glorioso B.) le favorecerá de nuevo tener sobre el lomo al experimentado jinete Carlos de León, quien lo ha montado en sus últimas carreras, incluyendo en las dos primera patas de la Triple Corona (Clásico Matías Ramón Mella y Clásico Francisco del Rosario Sánchez) en las cuales llegó en segunda lugar, detrás del zaíno del Wells Stable (Wicke Wells JLC).



El joven analista Ángel Luis Mercedes, quien ahora también sobresale como narrador, coincidió en ese aspecto con su veterano colega Méndez y señaló: “De León es el jinete que le ha sacado mayor rendimiento (a Glorioso B.)”.



Mercedes también señaló que, en cambio, Wicke Wells JLC (3) será conducido por primera vez por el aprendiz Luigi Ortiz, de quien Méndez indicó que, pese a su juventud, es un buen jinete.



Los ejemplares Wicke Wells JLC (3) y Glorioso B (5) serán los representantes de la República Dominicana en el Clásico del Caribe, el 10 diciembre del presente año en el Hipódromo Presidente Remón, de Ciudad Panamá, en Panamá.