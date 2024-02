La yegua Zumbadora es la favorita del Consenso Hípico para ganar hoy el Clásico Día de San Valentín en el Hipódromo Quinto Centenario.



Zumbadora (5) llevará la monta del jinete Luiyi Ortiz. La entrena Juan Jiménez. De acuerdo al consenso entre expertos de la hípica en el país, la pupila del Dr. Ángel Contreras Hijo tendrá por principal rival a Water Cay (3), del Establo Marifé. También es considerado como un rival de importancia Poderoso (2), del Establo Moisés.



A Water Clay (3) lo montará el jinete José Francis Rojas, quien seguirá las indicaciones del entrenador Luis Valerón.



Sobre Poderoso (2) montará el jinete Jonathan Saldaña, quien seguirá las pautas trazadas por el entrenador Iván Díaz.



Los otros dos participantes en la prueba, la cual será a 1,700 metros; serán: Touch Pefromance (1), del Establo Moisés; y Off Lee Graysful (4), del Establo Los Salesianos. A Touch Performance (1) lo conducirá el jinete Carlos de León, quien seguirá las directrices del entrenador Iván Díaz. Sobre el lomo de Off Lee Graysful (4) irá el jinete Geison Hernández, quien será orientado por el entrenador José A. Terán.



Ganó dos clásicos en 2023



Zumbadora ganó dos clásicos en 2023, en el Hipódromo Quinto Centenario: 1) Clásico Internacional de la Mujer (1:13:1/5 en 1,400 metros); con la monta del jinete Carlos de León. 2) Clásico Felo Flores (1:23:3/5 en 1,400 metros); guiada por el jinete Luiyi Ortiz.



Premio para participantes



El monto del premio que se repartirá entre los participantes en la carrera asciende a RD$344,558.00. De estos, RD$157,058.00 corresponden al premio regular y RD$125,000.00 a un sobre premio. Más la cuota de inscripción de RD$12,500.00 por cada ejemplar. El tiempo récord para la distancia (1,700 metros) es de 1:41:00 y está en poder de Three Thirty Three, desde el 2 de mayo de 1998.