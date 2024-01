Los Medias Rojas de Boston firmaron al prospecto dominicano Vladimir Asencio, de 17 años, con un bono de un millón de dólares, el bono número 39 más alto este año.

Ascencio es otro gran prospecto dominicano que estampó su firma este 15 de enero, día de firmas internacionales en República Dominicana. Jornada en la que destacaron la firma de Francisco Vilorio, con los Yankees, con un bono de $1.7 millones de dólares. Asimismo, la firma del hermano menor de Vladimir Guerrero Jr., Vladi Miguel, con los Mets de Nueva York.

Volviendo Vladimir Asencio, MLB Pipeline considera actualmente al prospecto dominicano como el número 33 en la clase de fichajes internacionales de 2024. Mide 5’10 con 170 libras, y se le considera uno de los mejores bateadores entre todos sus colegas.

Asencio entrenó con la academia de béisbol Mejía Top 10 en Santo Domingo.

It’s international free agent signing day, and the Red Sox have agreed to terms with well-regarded 17-year-old outfielder Vladimir Asencio, according to @bradfo.



He gets a $1M bonus and is seen as one of the best all around hitters available. pic.twitter.com/zDc0bEtk9T