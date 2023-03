RD y Venezuela, primer gran duelo de lanzadores en el Clásico Mundial

Email it

República Dominicana y Venezuela debutan este sábado 11 de marzo en el Clásico Mundial de Beisbol en un intenso duelo de lanzadores que se llevará a cabo en el LoanDepot Park de la ciudad de Miami a las 19:00 horas del este de Estados Unidos (8:00 pm en República Dominicana).

El encuentro entre estos dos poderosos de la pelota Caribe representa el primer gran duelo de lanzadores de la justa mundial, pues en la lomita se enfrentarán Martín Pérez, de los Rangers de Texas, por Venezuela y Sandy Alcántara, de los Marlins de Miami, por RD.

Sandy Alcántara, listo para este duelo de lanzadores

En este duelo de lanzadores, el dominicano Sandy Alcántara cuenta con algunas ventajas. Primeramente, jugará en casa al pertenecer a los Marlins en la MLB. Asimismo, trae en su cinto el palmarés de ser el mejor lanzador de la Liga Nacional la campaña pasada al hacerse con el Premio Cy Young por sus destacadas actuaciones.

En temporada regular, el quisqueyano abrió treinta y dos compromisos en los que obtuvo un récord de catorce triunfos y nueve reveses al lanzar en 228.2 entradas en las que retiró a 207 bateadores por la vía rápida y obtuvo una efectividad de 2.28 y un promedio de 0.98 hits y boletos por inning de labor.

«Sé lo que tengo que hacer ahí en el montículo. Estoy al 100%, conozco a todos los bateadores que van a jugar en el Clásico en el equipo de Venezuela. No tengo el por qué preocuparme y el sábado vamos a tener la oportunidad de poder competir» dijo Alcántara este jueves en declaraciones a periodistas deportivos en Miami.

«Son 65 picheos, pero un pícher como yo que sabe economizar sus lanzamientos, no voy a tener preocupación por eso. Voy a tratar de economizar lo más que pueda para ir lo más profundo en el partido», agregó.

Martín Pérez llega «Sin presión»

El contrincante de Alcántara en este duelo de lanzadores es el venezolano Martín Pérez, quien logró una efectividad de 2.89 y un récord de doce victorias y ocho reveses la pasada campaña con los Rangers de Texas.

«Estamos preparados y hay que seguir preparándonos. Yo pienso que lo que hice también en la temporada muerta y el Spring Training me ha ayudado, pero mañana va a ser un juego muy interesante, así que hay que hacer nuestro trabajo para, al final de la noche, ganar el juego», declaró el serpentinero en rueda de prensa este viernes.

También afirmó que enfrentar a República Dominicana es «un gran reto» para cualquier equipo y, por supuesto, para él también. Sin embargo, considera no contar con presión alguna y ha tratado de mantener un equilibrio en sus emociones, cosa que considera fundamental. «Yo me siento bien, me siento tranquilo y confío en mi repertorio».