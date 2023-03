Reporte asegura que jugadores de RD amenazaron con irse del equipo

Email it

El equipo de República Dominicana se quedó corto en sus aspiraciones dentro del Clásico Mundial de Beisbol 2023. La novena quisqueyana cayó en la primera ronda del torneo, sorprendiendo al mundo del béisbol y generando mucha molestia entre fanáticos y analistas. Pero, según un reporte, dicha molestia también se extiende a los jugadores que participaron en la contienda.

Un periodista dominicano reveló que el ambiente en el clubhouse de dominicana no fue el mejor durante el evento. Dejando entrever que esa fue una de las causas que influyó en la eliminación del equipo.

Mike Rodríguez confesó que hubieron algunos problemas y cruces de palabras dentro del vestido. Además, que tres jugadores amenazaron en el comienzo del torneo con irse a sus respectivas organizaciones de MLB.

«Un equipo no puede ganar sin hermandad y sin armonía. Tengo detalles de adentro del equipo dominicano que me dicen que hubieron (sic) algunos problemas de pases de palabras dentro del Clubhouse. Incluso hoy mismo me dijeron que 3 jugadores amenazaron en irse del equipo 🇩🇴 para volver a sus equipos de #MLB en entrenamientos» escribió.

La información no revela nombres, pero si dejó claro la presunta falta de armonía y unión del grupo.

En otro tweet, Rodríguez dejó clara su posición con lo ocurrido este miércoles. «El Presidente de la

@FedobeRD Juan Nuñez, si tuviera un poco de dolor por lo que pasó y con un poco de responsabilidad renunciará a su puesto hoy mismo. El dice que no fue fracaso, un equipo favorito eliminado en la primera ronda con ese trabuco es FRACASO TOTAL. (Rodney) Linares le faltaron pantalones para hacer movimientos, tú sabe lo que es esperar 6 años para ganar 2 juegos frente a 2 equipos como Israel y Nicaragua. Vergüenza».