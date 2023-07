Santo Domingo tendrá juego de Grandes Ligas en 2024: Boston-Tampa

Los Medias Rojas de Boston y los Rays de Tampa Bay vendrán a la República Dominicana para dos juegos de exhibición en marzo del 2024.

La MLB anunció el miércoles que Boston enfrentará a los Rays el 9 y 10 de marzo en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo como parte del programa de entrenamiento de primavera del club. La noticia forma parte de un anuncio más amplio del MLB World Tour 2024. Evento en que la liga organizará juegos de temporada regular en tres países diferentes fuera de Estados Unidos y Canadá.

Las jóvenes estrellas de los Medias Rojas, Rafael Devers y Brayan Bello, ambos del patio, tendrán la oportunidad de vestirse con el uniforme de Boston en su país de origen. Devers representó al país en el Clásico Mundial de Béisbol de este año.

“Los Medias Rojas estamos emocionados y honrados de jugar en la República Dominicana la próxima primavera”, dijo el presidente y director ejecutivo de los Medias Rojas, Sam Kennedy, en un comunicado.

“Esta oportunidad única se basa en nuestra conexión de larga data con la República Dominicana. Nos permite celebrar los notables talentos y la rica herencia cultural de un país cuya pasión por el juego le da forma distintiva a nuestra organización. Desde los jugadores que han pasado por nuestra Academia de República Dominicana hasta aquellos que nos han ayudado a ganar campeonatos. Hemos tenido la suerte de presenciar el profundo impacto de los jugadores dominicanos dentro de nuestro juego. Estamos encantados de poder llevar el béisbol de los Medias Rojas a tal nivel. una comunidad de béisbol vibrante el próximo año».

MLB continues its world tour in 2024!



The full 2024 regular season schedule will be released on Thursday, July 13 at 1 pm ET. pic.twitter.com/umoNWgk30S