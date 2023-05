¿Suspenderán a Nikola Jokic para el Juego 5 entre Suns vs Nuggets?

Email it

Nikola Jokic está en el centro de atención de los Playoffs de la NBA luego del incidente protagonizado ante el dueño de Phoenix Suns, Mat Ishbia, en el Juego 4 de las Semifinales de Conferencia Oeste.

En una disputa por el balón que terminó en la grada, el serbio se lo arrebató de las manos a un aficionado, justo al lado del propietario del quinteto de Arizona, quien terminó de vuelta en su silla tras un empujón de «El Joker».

Así ocurrió el episodio de Jokic y el dueño de los SUNS

Al fanático de los Suns que agarró el brazo de Jokic (no Ishbia, el dueño) lo expulsaron de la arena. Mientras que Jokic recibió una amonestación por «deliberadamente» darle un empujón al fanático y «empujarlo hacia abajo».

Rápidamente se viralizó la acción. «El Joker» asegura que un fanático lo tocó primero, luego, parece que Ishbia lo insultó con todo lo que puede generando la reacción del jugador y figura de Nuggets, quien antes de empujarlo parece decir «Pero que cara…»

“Me dijo (Mat Ishbia a Nikola Jokic) que le estaba dando codazos al aficionado, pero el aficionado me puso las manos encima primero. Pensé que se suponía que la liga nos protegería… Pero tal vez me equivoque. Quien quiera que sea, es un fanático. No puede influir en el juego sosteniendo el balón”, sentenció Jokic.

Jokic just shoved Mat Ishbia pic.twitter.com/adW03mmExW May 8, 2023

¿Suspenderán a Jokic?

Después de la victoria de los Suns sobre los Nuggets, el árbitro principal, Tony Brothers, le dijo a Duane Rankin de The Arizona Republic que Jokic se ganó una falta técnica porque «deliberadamente le dio un empentón [a Ishbia] y le empujó hacia atrás».

«Simplemente consideré que la falta técnica era la sanción adecuada por lo que sucedió allí», dijo Brothers. «No solo salió corriendo y golpeó a un fan. Hubo un cierto rifirrafe, así que consideré que la falta técnica era la sanción apropiada».

Hasta el domingo por la noche, la NBA no ha anunciado si Jokic se enfrentará sanciones adicionales. La liga tiene una decisión difícil de tomar porque las acciones del serbio caen en una zona gris.

Esta es la sección de las normas de la liga dedicado a casos como estos:

Cualquier entrenador, jugador, preparador físico u otra persona del banquillo del equipo que ingrese deliberadamente a las gradas de los espectadores durante el partido será expulsado automáticamente y el incidente será informado por correo electrónico a la oficina Operaciones. Acceder a las gradas para mantener la pelota en juego por parte de un jugador o el impulso que lleve al jugador a las gradas no se considera deliberado. La primera fila de asientos se considera el inicio de las gradas.

Jokic técnicamente no ingresó a las gradas, ya que permaneció en la cancha y no caminó más allá de la primera fila. Sin embargo, Brothers dictaminó que Jokic empujó deliberadamente a un espectador.

La serie regresará a Denver para el juego 5 el próximo martes 9 de mayo. Mientras tanto, en la Conferencia del Oeste Los Ángeles Lakers están 2-1 arriba frente a Golden State Warriors y, en el Este, los Philadelphia 76ers igualaron la llave con Boston Celtics con un ajustado 116-115 en tiempo extra y Miami Heat también se mantiene 2-1 a favor contra los New York Knicks.