Tatis Jr. sigue fuera del Spring Training por afección no revelada

El estelar jardinero de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., continúa fuera de acción debido a una enfermedad aún no revelada, según informó AJ Cassavell de MLB.com. La situación ha generado incertidumbre sobre cuándo podrá debutar en la Liga del Cactus.

Según el manager del equipo, Mike Schildt, Tatis necesitará “un poco más de recuperación” antes de debutar en los juegos de exhibición del Spring Training.

Fernando Tatis Jr. is still battling illness. Sort of unclear when he'll play his first Cactus League game — "he's going to require a little bit more recovery," Mike Shildt said.