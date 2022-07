Trump le dice a Lebron James que debería convertirse en mujer

El presidente Donald Trump es un firme defensor de los deportes femeninos. Sobretodo a raíz de la polémica por la participación de hombres operados para convertirse en mujeres transgéneros, y competir contra mujeres naturales. Un hecho del que el expresidente estadounidense es un mordaz detractor.

Pero, reseña Breibart News, Trump abordó el tema desde un ángulo mordaz, cuando les dijo a sus partidarios que él podría ser el «mejor entrenador de baloncesto femenino de la historia”, porque convencería a LeBron James para que se convirtiera en mujer.

"I'd be the greatest women's basketball coach in history. I don't like LeBron James, I like Michael Jordan much better. But, I'd go up to LeBron James…I'd say, 'LeBron, did you ever have any desire to be a woman? Because what I'd love you to do is star on my team." pic.twitter.com/xU5lt6hPeH