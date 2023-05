Vinícius Jr. cuelga un video con pruebas de los insultos en España

Email it

ESCUCHA ESTA NOTICIA

El jugador brasileño del Real Madrid Vinícius Jr. fijó posición luego del incidente de ataques racistas en su contra por parte de la fanaticada del Valencia FC.

n sus redes sociales, el brasileño habló sobre la situación y en un video aseguró con imágenes como esta situación no es, a su juicio, un caso aislado, sino que es víctima regular de ataques racistas a lo largo de la temporada en España.

«Cada ronda fuera de casa es una sorpresa desagradable. Y hubo muchos esta temporada. Deseos de muerte, muñeco ahorcado, muchos gritos criminales… Todo registrado. Pero el discurso siempre recae en “casos aislados”, “un hincha”. No, no son casos aislados. Son episodios contínuos repartidos por varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión).

¿Qué falta para criminalizar a estas personas? ¿Y castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran LaLiga? ¿No se molestan las televisiones en retransmitir esta barbaridad todos los fines de semana?. El problema es muy grave y las comunicaciones ya no funcionan. Tampoco culparme para justificar actos delictivos. No eres fútbol, eres inhumano», explicó en un texto publicado en sus redes sociales que acompañó con un contundente video que ejemplifica esos casos.

El brasileño ha recibido amplio apoyo por parte de varios sectores de la vida pública en España, Brasil y alrededor del mundo. A su vez, su caso vuelve a destapar los conflictos raciales en el mundo del fútbol, y más en el europeo, que tiene como testimonios casos como los de Mario Balotelli o Romelu Lukaku en la Serie A de Italia o los de Samuel Eto’o y el también brasileño Dani Alves, también en el fútbol español.

Vinícius Jr., el nuevo símbolo contra el racismo

Vinícius Jr., de 22 años, viene cosechando un apoyo global tras haberse plantado contra los insultos racistas que le lanzaron el domingo hinchas del Valencia en Mestalla. El brasileño no dudó en encararse con los aficionados locales, señalando especialmente a uno de ellos que le había llamado “mono”, antes de escribir en sus redes tras el partido que el “racismo es normal en la Liga”.

El ascenso de Vinicius en las dos últimas temporadas ha sido meteórico, a la altura de las expectativas generadas desde su llegada del Flamengo en 2018 por 46 millones de euros (unos 50 millones de dólares). Su inicio fue un tanto errático con solo 14 goles en sus 118 apariciones en sus tres primeras temporadas pero en la temporada 2021-22, con el veterano Carlo Ancelotti de regreso al Madrid, Vinicius mejoró drásticamente su rendimiento, con 22 tantos, entre ellos el que le dio la victoria a su equipo ante el Liverpool en la final de la Liga de Campeones.

La evolución del brasileño siguió esta temporada, donde ya suma 23 goles en su cuenta.

No obstante, el desempeño de Vinicius creció acompañado de los insultos en muchos estadios rivales. La situación alcanzó un punto crítico el domingo en Valencia, tras lo que Ancelotti pidió “medidas drásticas” contra el racismo.

Ya lo relataba el propio Vinícius Jr. en El Chiringuito de Jugones, donde sufría insultos racistas cuando jugaba en el Flamengo en Brasil, con tan sólo 17 años.

Señalada directamente, LaLiga se defiende indicando que no tiene suficiente poder de sanción. La competición asegura que consujo ocho denuncias esta temporada por ataques contra Vinicius. Pero ninguna generó consecuencias notables hasta ahora.

Este martes, la policía española detuvo a tres jóvenes en Valencia sospechosos de “conductas racistas” durante el partido. Asimismo, a otros cuatro individuos en Madrid, sospechosos de haber colgado un muñeco con la camiseta de Vinicius en enero en un puente de la capital. No obstante, ya están en libertad.

Un dato adicional: ninguno de los detenidos por los insultos racistas a Vinícius Jr. supera los 21 años.