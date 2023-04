Vladimir Guerrero Jr y Blue Jays discutieron acuerdo a largo plazo

ESCUCHA ESTA NOTICIA

Vladimir Guerrero Jr. y los Toronto Blue Jays estuvieron conversando en los últimos días sobre un acuerdo a largo plazo, según el ex-pelotero y hoy en dia comunicador Shi Davidi de Sportsnet.

Guerrero Jr. hace poco expresó su deseo de firmar una extensión con los Azulejos, argumentando que quiere jugar toda su carrera para ellos.

Lamentablemente, el mismísimo Vladimir Guerrero Jr. agregó que pese a que si existieron conversaciones, no han llegado a un punto de algo serio.

Mientras tanto, Guerrero dijo que no está estresado ante el fallo de ambas partes intentando firmar una extension, no cree que eso le haría daño en cuanto a su rendimiento este 2023:

“Estamos bien en este momento. (No) no me va a causar ningún estrés. Me voy a encargar de lo que tengo que cuidar, que es en el campo, y el resto se lo voy a dejar a mis agentes, con quien trabajar. Sé quién soy. Sé lo que valgo. Vamos a seguir teniendo conversaciones, pero todo mi enfoque todos los días está aquí en el campo”. dijo Vladi sobre su relación con la oficina principal de Toronto. ”

¿Cuánto gana Vladi Jr este 2023 y cuando es agente libre?

Él una vez guante de oro se encuentra jugando bajo un contrato de un año y $14.5 millones firmado en enero para evitar ir a una audiencia de arbitraje salarial.

Cabe destacar Guerrero no es elegible para la agencia libre hasta después de la temporada 2025.