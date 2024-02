El estratega puertorriqueño Yadier Molina, campeón como manager de los Criollos de Caguas en su primera experiencia como dirigente en su país natal, desmintió los rumores de un acuerdo con los Leones del Escogido, de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), para dirigirlos en la venidera temporada 2024-25.

A través de un Instagram Live, Yadier Molina aclaró el rumor, difundido incluso por algunos periodistas especializados de la fuente deportiva.

«Yo me leventé hoy con esa noticia (el presunto acuerdo con el Escogido) y en el teléfono tenía como 15 mensajes (…) la verdad de que la gente está inventando. Nosotros hablamos el año. No he tenido comunicación con ellos», enfatizó Yadier Molina.

No obstante, el estratega boricua añadió. «Sería un honor para mí participar en una liga como la dominicana. Pero hasta ahora nada se ha hablado al respecto. No sé de dónde salió esa noticia».

Yadier Molina quedó campeón con Caguas ante los Cangrejeros de Santurce en la LBPRC y quedó fuera de las semifinales de la Serie del Caribe Miami 2024.

Este año, Molina estará como asesor especial de los Cardenales de San Luis durante los entrenamientos primaverales luego de que rechazó ser coach de tiempo completo debido a asuntos familiares.