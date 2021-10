San Juan.- El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, durante el intercambio con los comunicadores, aprovechó el escenario para advertirle al Gobierno que deje de presionar y chantajear a los líderes municipales del PLD.

“Desde aquí les digo responsablemente que dejen de estar llamando y chantajeando a los alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana; que dejen de estar ofreciéndoles obras para que se sumen y apoyen al partido oficialista. Los gobiernos del PLD daban igual trato a los ayuntamientos sin mirar a qué partido político correspondía, sin presionar a nadie”.

Señaló Martínez, quien además hizo un llamado a FEDOMU, a la Liga Municipal Dominicana “y al propio Gobierno: que dejen de estar chantajeando y presionando a directores municipales y alcaldes, ofreciéndole obras y dinero. Ese dinero es del pueblo, no de ustedes y por ley le corresponde a los ayuntamientos. No es una obra de caridad ni favor entregar lo que corresponde a cada alcaldía y a las juntas distritales, y les digo que les estamos dando seguimiento. Exigimos respeto como alcalde de Santiago, para los demás alcaldes y directores distritales que son los líderes que tienen el favor del pueblo, así que les exhortamos a que paren eso ya”, advirtió Abel Martínez.

El aspirante presidencial inició un recorrido por la provincia San juan, en la que tiene programadas actividades de acercamiento con diferentes sectores que influyen en la provincia, así como con las comunidades y la dirigencia del PLD en toda la zona.

Durante un encuentro con representantes de medios informativos manifestó su preocupación por el abandono en que se encuentra la producción agrícola, destacando que el Gobierno mantiene una deuda de más de 200 millones de pesos con los productores de cebolla

“Desde aquí hacemos un llamado al Gobierno para que de manera inmediata y urgente honre el pago a este sector que está en la quiebra y con ellos miles de familia de esta provincia están viendo desaparecer la esperanza que significa labrar y poner a producir sus tierras, por la indolencia de las actuales autoridades”, expresó Martínez.

“Es lastimoso ver que en todas las provincias donde el PLD sentó las bases del desarrollo, del progreso, apoyando la agropecuaria y legando valiosas obras de infraestructuras que son el ente productivo de la nación dominicana, hoy en San Juan estamos viendo lo mismo que está ocurriendo en otras zonas del país, y es el abandono total de este Gobierno. Estamos viendo un sector agropecuario completamente ahogado, pero peor aún, vemos el peligro que corren ahora los productores de habichuela que no han tenido señales de este Gobierno cuando la fecha para la cosecha inicia a principios de noviembre y ninguna de las autoridades de agricultura se han acercado a brindar apoyo ni supervisión para motorizar este importante sector productivo”, expresó Abel Martínez.

El miembro del Comité Político del PLD recordó que durante los gobiernos de Danilo Medina se construyeron presas, se estableció un sistema de goteo para más de 36 mil tareas en todo Vallejuelo y en toda la provincia, “pero también se incentivó la producción local en más de un 700% con el otorgamiento de préstamos blandos y la inversión de más de dos millones de pesos desde los programas agroforestales en apoyo a los productores de café, cacao, vegetales, aguacates, batatas, así como el incentivo de cinco mil pesos para quienes se involucraran en esas tareas, todo eso ha sido olvidado, lo que se traduce en un enorme desempleo”.

“Creo que el Presidente se equivocó cuando al inicio de su mandato vino a San Juan y declaró la provincia en estado de emergencia pero jamás ha vuelto. Lo que debió decir fue que iba a hacer que San Juan estuviera en emergencia, porque eso es lo que han logrado. Lo que era antes un movimiento permanente en lo bancos, en los sectores productivos se está convirtiendo prácticamente en territorio olvidado porque no existe más ese movimiento económico”, enfatizó Abel Martínez,

Ante preguntas de periodistas sobre el proceso interno del PLD, Abel aseguró que “estamos unidos y trabajando para retornar al poder y en ese sentido todos los peledeístas estamos en esa dirección. En este momento para nuestro partido lo más importante es que en la República Dominicana retorne el clima de estabilidad que se ha perdido. Estamos trabajando día a día, en armonía, con reglas claras, transparentes”.

En torno a una posible reforma fiscal, Martínez aseguró que “no es momento de que el Gobierno hable de una reforma fiscal sobre todo en este escenario de dilapidación permanente de recursos que estamos viendo. Miles de millones de pesos invertidos en publicidad, y en muchas ocasiones en medios que nadie conoce; mientras vemos instituciones gastando en actividades protocolares sumas exorbitantes; miles de millones de pesos que han anunciado en recaudaciones que tampoco sabemos en dónde o cómo se invierten, pero además con más de 10 mil millones de dólares en préstamos que no se sabe para qué se tomaron o en dónde se están invirtiendo, y en medio de todo esto, pretender castigar a la masa pobre, a la clase trabajadora, a la clase media, a la clase que moviliza la economía del país, ¿castigarla con más impuestos? No, no es el momento de una reforma fiscal, hasta tanto las reglas del juego desde el propio Gobierno no se le pongan claras a esta población”.