Abel Martínez dice que el Gobierno "lacera a la clase trabajadora"

San Juan - Abel Martínez lamentó que las acciones del Gobierno del PRM, cada día beneficien más a un grupo de importadores en desmedro de la producción agrícola nacional.

Durante un amplio recorrido por San Juan, el aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), resaltó las acciones erráticas de un gobierno al que calificó de indolente “porque lacera a la clase trabajadora".

"La indolencia, la incapacidad y las improvisaciones, son el pan nuestro de cada día de este Gobierno que además, ha permitido que se apoye a un grupo de empresarios importadores, para que minen el país con productos agrícolas mientras nuestros productores locales y campesinos ven perder sus cosechas día tras día", dijo.

"Eso, a mi que vengo de las entrañas del campo, me duele, me preocupa y en un futuro no lejano, me ocupará en un 100%”, aseguró Abel.

“Ustedes en esta provincia que fueron testigo de las grandes inversiones y el apoyo que recibieron de los gobiernos de Danilo Medina, deben permanecer en pie de lucha y me alegra sentirlos activos", manifestó.

Deplora el abandono al sistema de salud

Martínez deploró el retroceso que ha sufrido todo el sistema de salud en el país, destacando el deterioro palpable de muchos hospitales, así como del sistema del 911.

Además “la cancelación masiva de médicos y enfermeras que estuvieron siempre en el frente de batalla antes y durante la pandemia del COVID-19".

"Vemos el desabastecimiento de las farmacias del pueblo, el olvido en el que han quedado los programas de apoyo a las personas que viven con VIH, porque para estas autoridades no existen los pacientes con enfermedades catastróficas", sostuvo.