Abel Martínez: “El pueblo sufre la indolencia y el mal gobierno del PRM”

Samaná - Tras haber completado la primera etapa de recorridos por las 32 provincias del país, Abel Martínez asegura que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está cada día más fortalecido y unido.

Refirió que el pueblo dominicano sufre diariamente la embestida de un gobierno elitista que golpea sistemáticamente a los pobres y la clase trabajadora del país.

“Mi compromiso está con cada dominicano que tenga una necesidad desde Samaná hasta Peravia, desde La Altagracia hasta Pedernales, desde Santo Domingo hasta cualquier rincón del mundo donde se encuentren nuestros connacionales", dijo.

Dijo que sus palabras son claras y no van al aire, pues si algo le ha caracterizado es que siempre he trabajado para dar resultados, no excusas, "que es lo único bien que ha hecho el Gobierno del PRM".

Expresó que el partido del gobierno da excusas por su ineficiencia, su indolencia y su alta capacidad par mentir, mientras da la espalda a la clase trabajadora, a las franjas más vulnerables de nuestra población.

"Le han fallado a los productores del campo, a los jóvenes, a las mujeres, a los padres de familia que cada día ven la desesperanza y padecen la falta de apoyo, de oportunidades, mientras la delincuencia, el alto costo de la vida y la falta de empleos amenaza con desaparecer a la clase media y convertir a los pobres en más pobres”, expresó Martínez.