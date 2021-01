Abinader asegura que dotar al país de plantas de tratamiento de agua potable tomará más de un período de gobierno

Luperón.-El presidente Luis Abinader informó que trabajan para llegar acuerdo nacional por el agua, que permita brindar el vital líquido a la mayoría de la población dominicana.

Dijo que para eso y para la construcción de plantas de tratamientos requerirán de más de un período de gobierno, debido a que puede tardar hasta 12 años concretar estos proyectos.

"Desde que llevamos al Gobierno estamos trabajando en un Gran Plan Acuerdo Nacional por el Agua (...) donde vamos a hacer una propuesta de llevar agua potable a toda la población dominicana que no la recibe en estos momentos, pero también un gran acuerdo para en unos 10 o 12 años tener también platas de tratamientos en todo el país y para eso se va a tomar más de un período de gobierno, tenemos que también contar con toda la sociedad dominicana", manifestó.

El mandatario expresó que la gestión de residuos y su tratamiento en capital para el buen desarrollo sostenible de cualquier país.

Indicó que el Estado debe garantizar estos servicios para garantizar que las inversiones y planes que se desarrollen con estos propósitos, sean en beneficio nacional y de la sociedad en su conjunto.

Abinader dijo que a pesar de que la economía dominicana ha crecido en los últimos años, esto no se ha traducido en el mejoramiento de la calidad de vida de los dominicanos. Aseguró que casi la mitad de la población dominicana carece de acceso regular al agua potable y más del 76 por ciento de los municipios del país, no cuentan con alcantarillado sanitario y mucho menos con tratamiento de las aguas servidas. Dijo que esa es una realidad que no están dispuesto a seguir soportando más.

Abinader, junto al ministro de Turismo, David Collado, inauguró este jueves la planta de tratamiento, sistema de aguas residuales y línea de impulsión, en el municipio Luperón, en esta provincia.