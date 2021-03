Abinader insiste que mejorará hospitales

El presidente Luis Abinader proclamó ayer que el Gobierno no descansará hasta que en el país haya una mejora sustancial en las infraestructuras hospitalarias.

Al dejar inauguradas las áreas de Emergencia y la Unidad de Odontología del hospital de Especialidades Médicas Dr. Félix María Goico, en Villa Consuelo, antes conocido como el hospital de los Billeteros, el mandatario manifestó que para este gobierno la bandera de la salud es una prioridad absoluta, no sólo por la pandemia de la COVID-19 que ha obligado a esta gestión a invertir más en ese sector.

“Siempre he dicho que nuestra red de salud no debe ser otra que la mejor, y a eso aspiro, y así lo vamos a tener. Y lo digo porque lo creo, lo siento con pasión y porque lo vamos a realizar. No será mañana, no será el próximo mes, pero ustedes van a ver, de manera paulatina y gradual, una mejora sustancial como lo han visto en las infraestructuras hospitalarias y en la salud del pueblo dominicano”, expresó el jefe de Estado.

Agregó que las inversiones que esta administración hace en la red hospitalaria nacional tienen el objetivo de conseguir “ese sistema sanitario que tanto merecemos”. “Un sistema de salud inclusivo, moderno y eficaz. Un sistema del siglo XXI y estamos trabajando sin descanso para ofrecer una atención sanitaria que se centre en la promoción de la salud, pero también en la prevención de enfermedades”, indicó.

Las áreas inauguradas

Las áreas de Emergencia y Unidad de Odontología y la infraestructura del hospital de Especialidades Médicas Dr. Félix María Goico, fueron sometidas a una ampliación y remozamiento con una inversión superior a los 22 millones pesos.

En la Emergencia del centro asistencial que ahora dispondrá de un consultorio de Triaje, salas de Nebulización, Medicación, Reanimación y Observación polivalente con cinco camas, áreas Emergencia pediátrica y ginecológica, una sala de espera, “caunter” de registro y facturación, estación de Enfermería y baños para pacientes, se invirtieron 3 millones 176 mil 408 pesos adicionales a los 22 millones para su equipamiento. En la remodelada Unidad Odontológica, se construyeron cinco cubículos independientes, debidamente equipados con sillones odontológicos y equipos de Rayos X de pared. De igual forma, se realizaron cambios de plafones, luminarias, ventanas y climatización de toda el área.

La intervención del hospital incluyó, además, remodelación de la fachada, pintura interior en los pasillos y áreas comunes del primer y segundo nivel, readecuación del área de Facturación y Admisión, creación de una sala de espera climatizada, remozamiento de la caja de ascensor, pulido y brillado de piso de la escalera, colocación de plafón, luminaria, acondicionamiento y embellecimiento de la entrada principal y construcción de jardineras.

El centro cuenta además con 54 camas de internamiento, 13 consultorios, 8 cunas neonatales, 4 camas prequirúrgicas, 2 prepartos, 7 postpartos, 8 postquirúrgicas, 1 sala de labor de parto y 4 de cirugía.