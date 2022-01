El presidente Luis Abinader y líder del Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó este miércoles que en esa organización política se haya discutido una reducción del porcentaje del 50 + 1 necesario para ganar la Presidencia a través de una reforma constitucional.

El jefe de Estado fue enfático en señalar que ni aunque en el PRM no se haya tratado ese tema, tampoco él aceptaría que se modifique la Constitución de la República en lo que tenga que ver con la elección presidencial.

“Eso nunca se ha discutido en el partido ni tampoco es algo que yo aceptaría. Yo pienso que a lo que doña Milagros se refería era a la situación de cuando Peña Gómez, ella se refirió a esa época, pero ese no es un tema que se ha discutido en el partido. Yo he dicho que la reforma constitucional que estamos proponiendo es básicamente para lograr e institucionalizar un Ministerio Público realmente independiente”, expresó el mandatario durante una entrevista para el programa el Zol de la Mañana desde España, donde participa en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

El gobernante dijo que lo que se ha manejado sobre la sugerencia de la dirigente del PRM y directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, es una mala interpretación cuando ella hablaba de la situación de Peña Gómez en los años 90.

“Yo pienso que a lo que doña Milagros se refería era a la situación de cuando Peña Gómez, ella se refirió a esa época, pero ese no es un tema que se ha discutido en el partido”, dijo.

“No estoy de acuerdo ni aceptaría cualquier modificación que tenga que ver con la elección presidencial. Por lo tanto, esa reforma constitucional, especialmente tiene que ser para fortalecer la independencia de la justicia. Yo no solamente no soy partidario (de la reducción del 50 + 1) y lo repito, no aceptaría que se toque ninguno de los artículos de la Constitución que tenga que ver con la elección presidencial”, insistió.