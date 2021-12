Abinader pide al Ministerio de Economía dar seguimiento a prioridades

El presidente Luis Abinader exigió este miércoles al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo dar un seguimiento más cercano y sistemático, a partir del próximo año, a la ejecución de las prioridades del Gobierno y a mantenerlo informado de ese avance.

Al encabezar el "Encuentro Nacional de Planificación y Gestión Pública en el Gobierno del Cambio”, el jefe de Estado instruyó al Ministerio de Economía a coordinar con la Dirección General de Presupuesto, el Ministerio de Administración Pública, Compras y Contrataciones Públicas y la Contraloría, para que se acelere la ejecución de programas prioritarios gubernamentales.

"Ya lo dije antes y lo repito: no se planifica para fracasar, se fracasa al no planificar. Hoy le agrego: También se fracasa si no se presupuesta sobre lo planificado, si no se le da seguimiento y si no se monitorea lo que se ejecuta. Nosotros vinimos a sacar a nuestro pueblo de la peor crisis enfrentada en décadas y a reencauzar a nuestro país por la senda del desarrollo, por la senda de la institucionalidad, en fin, a mejorar la calidad de vida de la gente", expresó el mandatario.

En su discurso, el gobernante también recordó que el primer cambio promovido por su Gobierno fue el de asegurar un uso pulcro de los recursos del Estado, pero recalcó que eso solo se logra si cada uno hace su trabajo y si se tiene un sistema que asegure el seguimiento a lo planificado.

En el acto fueron presentados los resultados del proceso de planificación desarrollado durante el 2021, junto a las distintas instituciones del Gobierno, se compartió el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2021-2024, aprobado por el Consejo de Ministros y Ministras y se dieron a conocer las herramientas diseñadas para la articulación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas públicas a implementar.