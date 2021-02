Abogado Ramón G. Feliz Valera propone rescatar imagen de la Cámara de Cuentas

Santo Domingo.- En su entrevista ante una Comisión de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, el abogado y auditor Ramón G. Feliz Valera planteó la necesidad de hacer una transformación profunda a la Cámara de Cuentas sobre la base de tres pilares fundamentales: tecnología, capital humano y jurídico, para así rescatar la imagen de esta institución ante la ciudadanía.

“Nunca he sido servidor público, pero dadas las circunstancias, de ver tantos inconvenientes en nuestras instituciones, me he motivado, y pienso que puedo aportar al adecentamiento de esta institución que llamamos Cámara de Cuentas. Aportar mi granito de arena en su transformación”, respondió ante la pregunta de los legisladores sobre las razones que lo motivaron a postularse para ser parte de los miembros del pleno de este Órgano Superior del Sistema Nacional de Control y Auditoría.

A juicio de Feliz Valera, hacer los cambios necesarios, como lo exigen los nuevos tiempos, no es tan difícil. “No es tan difícil. Solo necesitamos deseo o intención, que es lo que llamamos voluntad, y gerencia. Si ponemos en práctica esto podemos lograr los objetivos que perseguimos en la Cámara de Cuentas”, dijo este catedrático universitario de primer orden y miembro de la International Fiscal Asociation (IFA) y de otras organizaciones financieras y fiscales.

Feliz Valera inició sus altos estudios en la Universidad Dominicana O&M, donde recibió el título de Licenciado en Contabilidad, en el año 1988, obteniendo su exequátur dos años después, que lo acredita como Contador Público Autorizado. Además, es Licenciado en Derecho, Magna Cum Laude, egresado de la Universidad del Caribe (UNICARIBE). En 1998 realiza un Postgrado-Especialidad en Gerencia de Mercadeo en la Universidad Acción Pro Educación y Cultura (APEC).

Tiene dos maestrías, una en Contabilidad Tributaria y otra en Ciencias Políticas, ambas realizadas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como diversas certificaciones en el área fiscal.

Fue formado en una de las Firmas de Auditores más grandes y prestigiosas del mundo y ha acumulado más de 25 años de experiencia profesional en importantes empresas, bancos y hoteles del país, en donde ha ocupado las más altas posiciones del área financiera, como son: Gerente General, Contralor General, Gerente Fina.