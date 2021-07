Yondel Óscar Díaz (Koki) principal sospechoso de la muerte de Jésica Marie Contreras y Ronny Severino (Chaleco), se desligó del doble asesinato e identificó a un joven solo conocido como Jan Carlos como la persona que disparó para defenderse cuando supuestamente iba a ser atacado a tiros.

Koki, como es conocido el deportado se grabó un vídeo que hizo colgar en las redes sociales, donde da su versión de los hechos al tiempo que se desliga de la acción criminal.

"Mi nombre es Koki, yo estoy haciendo este video para aclararle al pueblo de Sabana de la Mar, la situación como pasó, porque entiendo que la familia de Jéssica Marie quiere justicia, entiendo su derecho, era una joven humilde, decente, trabajadora, pero también estoy dolido por la forma que a ella le tocó partir de este mundo, aunque no lo crean, ella se crió conmigo", dijo.

Manifestó que quiere que todo se aclare, "porque andan diciendo en algunos medios de comunicación que Jan Carlos Paúl y yo, Koki entramos al lugar enmascarados acribillado a todo el mundo, pero todo el que sabes y estaba en lugar sabes cómo pasaron los hechos".

Indicó que el con su equipo se encontraba en ese lugar y a Jan Carlos, su lugar teniente, lo llamaron a afuera y "cuando a Jan Carlos lo llaman viene entrando Chaleco con su pistola en la mano y le da un plomaso a Jan Carlos en la mano derecha".

Narró que Jan Carlos le dijo no tire y Chaleco sigue disparando y en eso Jan Carlos hala su pistola para defenderse, "lo que haría cualquiera que estaría en esa situación, porque era la vida de Jan Carlos o la de Chaleco".

Amplió diciendo: "Entonces están diciendo muchas versiones, y a Chaleco lo mataron adentro de El Kan, limpiaron la escena y sacaron el cuerpo para afuera y dijeron que fue afuera".

Recordó que el pueblo de Sabana de la Mar es un pueblo muy unido, a pesar de que reina la maldad, pero que el solo quiere que se haga una marcha, exigiendo los vídeos de El Kan y que se haga una huelga, porque ni él ni sus muchachos, siendo inocente van a pagar por algo que no hicieron.

"Ahora sí lo hicimos, nosotros vamos a pagar, porque yo sé lo prometo que me voy a entregar cuando aparezcan los videos", acotó Yondel Óscar Díaz (Koko).

Reiteró que Jan Carlos mató a Chaleco, pero que fue en defensa propia u que no se entregarán "porque lo que quieren es salir de ely u sus gentes, cuando los vídeos aparezcan, que yo tenga una prueba de que yo no sé nada, entonces yo me entrego, pero mientras tanto no, porque cae uno, cae el otro".