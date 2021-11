Adán Peguero defiende sus acciones en el Inposdom

El suspendido director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, justificó ayer las cuestionadas acciones que realizó durante su gestión y dijo que “el que no ha hecho nada no puede tener miedo”.

Como forma de defender el contrato con la empresa Mía Cargo (que dicen las autoridades que es ilegal), Peguero indicó que con el mismo el Estado recibió dinero que antes no captaba, pues, explicó que eliminó a un intermediario “que no hacía nada”, por lo que los ingresos aumentaron de 60 centavos de dólar a 90 centavos de dólar.

“Había un intermediario que no hacía nada, que lo único que hacía era recibir dinero, entonces yo rompí con el intermediario e hice negocios directos con quien daba el servicio”, indicó a ayer a su llegada a la oficina del procurador de Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, quien lo interrogó por otra denuncia en su contra, la del Defensor del Pueblo, por supuestamente negarse a rendir informes de la situación de varios exempleados del Inposdom que fueron cancelados sin sus prestaciones.

Ante las preguntas de los periodistas, el suspendido funcionario dijo que cuando llegó a la institución el acuerdo con la referida empresa ya estaba rubricado y tiene una vigencia de cinco años. Todavía no ha terminado.

Por este caso, ha sido in interrogado en dos ocasiones por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

Pero ayer, antes de ser interrogado por el procurador de Corte Sepúlveda por el tema de las cancelaciones, Peguero dijo que canceló a varios empleados de la entidad a los que según denuncia del defensor del Pueblo, no les han entregado sus prestaciones debido a que “hay que darle oportunidad a los perremeístas que saben trabajar también”.