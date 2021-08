El director del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares advirtió del incremento de un 30 por ciento en agravamiento y, consecuente, mortalidad de pacientes de cáncer que no asistieron a sus consultas regulares como consecuencias de la pandemia del coronavirus.

José Ramírez reconoció que el impacto directo del Covid sobre los pacientes que padecen la enfermedad no ha sido de consideración, ya que los mismos, debido a su diagnóstico, mantienen un cuidado parecido al dispuesto por las autoridades sanitarias para evitar el contagio del mortal virus.

Ortiz recordó que los pacientes de cáncer que reciben quimio usualmente usan tapaboca, y generalmente no se viven relacionando con muchas personas, y esas son las principales vías de contagios con el Covid-19.

Entrevistado en el programa D´AGENDA, el facultativo insistió que el gran problema ha sido los pacientes que han dejado de chequearse.

Agregó que la mayor preocupación es con los pacientes que no se han hecho su mamografía, que no se hace su Papanicolaou, que no va a su médico, y por supuesto están llegando ahora en etapa avanzada.

“Ya en los Estados Unidos midieron, un país donde todo se mide, y ellos midieron que en los próximos dos o tres años va a ver un 30 por ciento más de pacientes en etapa avanzada que no los teníamos antes de la pandemia”, explicó el facultativo.

Sostuvo que eso va a influir en la mortalidad, va a influir en los gastos, porque en el paciente de cáncer avanzado se tiene que gastar más dinero.

“Ya lo estamos viendo, están llegando, están llegando pacientes un poquitito más avanzado de lo que estamos viendo, algunos programas de seguimiento se han suspendido porque los pacientes no estaban yendo”, respondió el director del Incart cuando se le preguntó si la estadística que proyecta Estados Unidos se puede dar en el país.

El especialista en oncología dice que hace apenas un mes que los hospitales han vuelto a tomar la regularidad, médicos que tenían un año fuera por tener comorbilidad de hipertenso y diabéticos, es ahora cuando se están reintegrando a los centros asistenciales.

“O sea que nosotros ya estamos viendo esa estadística que te hablé, y creo que las vamos a seguir teniendo”, reiteró el doctor Ortiz.

Llamó a los pacientes de cáncer a que acudan hacerse sus chequeos, adoptando todas las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio del coronavirus.

Al insistirle con la pregunta de si él entiende que en República Dominicana, en dos o tres años se producirá un deterioro de los pacientes de cáncer por no acudir a sus citas médicas, el facultativo recalcó que “yo creo que sí, lo que estamos viendo apunta hacia eso”.