Air Europa y gobierno de RD firman acuerdo de promoción

Madrid, España - El gobierno de República Dominicana firmó un acuerdo con la aerolínea Air Europa, mediante el cual esta se compromete a promover al país caribeño.

El acuerdo fue suscrito entre el presidente dominicano, Luis Abinader, y el presidente de la empresa de transporte aéreo, Juan José -Pepe- Hidalgo, dentro de la agenda de trabajo, encuentros y reuniones que se desarrollan en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), en su versión 2022.

Pepe Hidalgo es un empresario español, nacionalizado dominicano, con una larga trayectoria de trabajo. Es a la vez el presidente de la empresa Globalia, una firma que emplea unas 20,000 personas, en general, de las cuales hay 4,000 en República Dominicana.

Ha reiterado en múltiples ocasiones, y esta vez volvió a hacerlo, que cree firmemente en la economía y el hábito de trabajo que tienen los dominicanos, así como en el clima para invertir. En las condiciones jurídicas para colocar los capitales.

"Pepe Hidalgo ha estado apoyando nuestro país en múltiples áreas, no solo con Air Europa, sino también en la parte hotelera, como desarrollador inmobiliario, ayudándonos en la parte de marketing para la República Dominicana", resaltó el presidente Luis Abinader en el acto de firma de acuerdo. Tuvo lugar en el stand del país caribeño en la Fitur 2022.

Estuvo presente el ministro de Turismo, David Collado, así como otras personalidades y funcionarios que son parte de la delegación del país en el evento de clase mundial.

Pepe Hidalgo no esconde lo mucho que le gusta República Dominicana. De hecho, regresó hace 12 días de ese país a España.

Una periodista le preguntó en la feria por qué le gusta tanto ese país, denominado Quisqueya. Su respuesta fue esta: "Bueno, yo no tengo más que agradecer al Presidente, que ha sido capaz con su equipo, de que la pandemia en Santo Domingo (República Dominicana) prácticamente no haya existido, gracias a su forma de gestionar la pandemia".

Y luego agregó: Desde que fundó Compañía Aérea de Navegación, en Santo Domingo, en la década de los 80 se enamoró de ese país y no ha invertido en otro que no sea ese.

Cuando Hidalgo cita a Santo Domingo, se refiere concretamente al país, a República Dominicana. Es común que ocurra cuando extranjeros y turistas viajan al territorio nacional. “Sin lugar a dudas, Santo Domingo es un ejemplo. Allí de lo que siempre se habla es de que hay que tirar para adelante. Y se habla de que viene mucha gente (turistas)", ha sostenido.

Expresó que se pasa medio año en el territorio dominicano y que lo que los años que le quedan de vida seguirá en Santo Domingo. "De verdad me gusta mucho la gente de Santo Domingo. La gente es buena, la gente te quiere, la gente te adora y nadie te protesta por nada. La gente hace las cosas voluntariamente. Eso es un ejemplo para el mundo entero", dijo.

El empresario aseguró que hoy es el único país donde libremente se puede circular y se puede llevar turistas, sin ningún problema y apenas con pequeñas cosas que hay que hacer.

"Pero bueno, es soportable y la gente lo acepta. Ese país es un ejemplo y me gustaría que el mundo entero se mirara en él", apuntó.

El presidente de Globalia y de Air Europa es uno de esos empresarios que a menudo llegan a ser considerados como “de prueba superada”. Es un hombre que ha ido poco a poco por el camino del éxito, pero llegar hasta el lugar en que se encuentra no fue una tarea fácil.

Fue escalando peldaño a peldaño, afrontando retos, hasta ser una persona de renombre, no solo en Madrid, sino más allá del continente europeo. “Nací en un pueblo muy pequeñito de España, con 300 vecinos; me crié en la posguerra y sufrí todas las vicisitudes que existen cuando hay un racionamiento de todo; cuando todo es limitado y no hay economía, ni dinero para poder adquirir tu propio pan para llevarte a la boca. Era muy duro para mí. Suiza me abrió la mente y me abrió el camino de mi vida”, rememora.