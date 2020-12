“Alex Bueno en Nochebuena” concierto streaming que ofrecerá el artista el 24 de diciembre

Cada tema ha sido seleccionado por el cantante con especial cuidado

SANTO DOMINGO.- Uno de los grandes artistas de República Dominicana se alista para celebrar la especial fecha de nochebuena junto a ti y toda tu familia. Se trata del concierto streaming “Alex Bueno en Nochebuena”, que ofrecerá el intérprete este próximo 24 de diciembre a las 9:00 de la noche, hora de Estados Unidos, y 10 de la noche en República Dominicana.

En este importante día de unidad familiar, el cantautor se reinventa para ofrecer un gran espectáculo por lo que cada tema ha sido seleccionado por el artista con especial cuidado.

Para la puesta en escena realizará un paseo por la historia de sus éxitos en merengue, bachata; y otros temas en, salsa, música típica, con este género se hará acompañar de músico típico Nicol Peña, con quien hará un homenaje a Bartolo Alvarado, “El cieguito de Nagua”, esto gracias a la producción de Teledom.us.

“Voy a complacer a todo mi público, pues estaré acompañado por mi orquesta completa y mi grupo de bachata, bajo la dirección del maestro Frasier Hernández. Cantaré todos los ritmos que he grabado, nuevos y no tan nuevos, para que nadie se me quede”, dijo con emoción Alex quien ha estado ensayando con dedicación cada canción del amplio repertorio que presentará.

El concierto será transmitido por las plataformas digitales, TELEDOM.US, PPVDOMINICANO.COM; un nuevo concepto que nace al servicio de los diferentes eventos; además de Facebook, Paid Events y Vimeo, a un costo de US$9.99. En cada una de ellas se puede acceder para adquirir las boletas y disfrutar del show.

Para este evento, los espectadores tienen la ventaja de disfrutar del espectáculo durante 24 horas, con el mismo ticket de adquisición.